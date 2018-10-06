Simge Selçuk kimdir kaç yaşında?
Simge Selçuk, magazin dünyasının gündemindeki isimler arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca birçok dizide boy gösteren Simge Selçuk, 'Kalbimdeki Deniz', 'Avrupa Avrupa', 'Acemi Cadı' gibi projelerde yer almıştır. Peki, Simge Selçuk kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Simge Selçuk, 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde tamamlayan Simge Selçuk, oyunculuk hayatına önce Ankara, ardından İstanbul'da devam etmiştir. Simge Selçuk, bir dönemin favori dizilerinden Ferhunde Hanımlar'da da rol almıştır.
İşte, Simge Selçuk'un rol aldığı projeler;
Kalbimdeki Deniz 2. Sezon
TV Dizisi
2. Sezon (Raşel) 2017
1. Sezon (Rachel) 2016
Göç Zamanı (Handan )
TV Dizisi
2015
Güzel Köylü (Nihal Sümbül / Aynımah)
TV Dizisi
2014
Galip Derviş
TV Dizisi
3. Sezon (Gönül/Meltem) 2014
Göç (Handan)
TV Dizisi
2012
Mazi Kalbimde Yaradır (Türkan)
TV Dizisi
2011
Avrupa Avrupa
TV Dizisi
2. Sezon (Matmazel Katrine) 2012
1. Sezon (Matmazel Katrine) 2011
Küçük Kadınlar
TV Dizisi
3. Sezon (Tezer) 2010
2. Sezon (Tezer) 2009
1. Sezon (Tezer) 2008
Kader (Sibel)
TV Dizisi
2007
Elveda Derken (Tuna)
TV Dizisi
2007
Ayda (Nilüfer)
TV Dizisi
2007
Acemi Cadı (Selda - 2)
TV Dizisi
2006
Çınaraltı (Feyza)
TV Dizisi
2004
Metro Palas (Özlem)
TV Dizisi
2004
Aliye (Leyla)
TV Dizisi
2004
Bir Tatlı Huzur
TV Dizisi
2002
Dünya Varmış (Leyla)
TV Dizisi
2001
Evdeki Yabancı (Bengü)
TV Dizisi
2000
Evdeki Hesap
TV Dizisi
2000
Ayrılsak da Beraberiz
TV Dizisi
5. Sezon (Serpil 2) (13 Bölüm) 2003
4. Sezon (Serpil 2) (13 Bölüm) 2002
3. Sezon (Serpil 2) (13 Bölüm) 2001
2. Sezon (Serpil 2) (Bölüm) 2000
1. Sezon (Serpil 2) (Bölüm) 1999
Tatlı Kaçıklar (Serap 2)
TV Dizisi (2000-2001)
1996
Gurbetçiler (Özlem 2)
TV Dizisi
1996
Çiçek Taksi
TV Dizisi
1995
Ferhunde Hanımlar (Yonca)
TV Dizisi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle