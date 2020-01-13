Sıla Gençoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? Hazer Amani ile evlenen Sıla'nın merak edilenleri

Uzun süredir beraberlikleri devam eden şarkıcı Sıla ve Hazer Amani İstanbul'da 13 Ocak'ta sade bir törenle evlendi. 2007 yılında çıkardığı ilk albümüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Gençoğlu'nun hayatı da bir kez daha gündeme geldi. Peki, Sıla Gençoğlu nerelidir? İşte, şarkıcı Sıla'nın hayatıyla ilgili ayrıntılar...

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

Sıla Gençoğlu, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Önce İzmir'de ikamet eden ardından ise İstanbul'a taşınan Sıla, Bilgi Üniversitesi'nde aldığı caz eğitiminin ardından Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yapmıştır.

2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009), Konuşmadığımız Şeyler Var (2010), Vaveyla (2012), Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti.

Bu albümlerde yer alan "Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa", "Boş Yere", "Vaziyetler", "Yabancı" ve "Hediye" şarkıları da Türkiye'de liste başı oldu. Bunların yanı sıra "Yoruldum", "İmkânsız" ve "Zor Sevdiğimden" gibi diğer pek çok şarkısı da hit olarak ilk beşe girdi.

Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkan Sıla, kendi albümlerindeki şarkıların neredeyse tamamını tek başına yazarak Efe Bahadır'la birlikte bestesini yaptı.

Ayrıca başka şarkıcılar için de birçok şarkı sözü yazdı. 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var ve 2014'te Yeni Ay ile birlikte Türkiye'de yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Bugüne kadar dört Altın Kelebek Ödülü ve yedi Kral Tv Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.