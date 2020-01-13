Sıla Gençoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? Hazer Amani ile evlenen Sıla'nın merak edilenleri
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ünlü şef Hazer Amani ile dünya evine girdi. Nişantaşı'ndaki sade bir nikahla evlenen Sıla Gençoğlu, sosyal medya ve magazin gündeminde yer aldı. Ünlü şarkıcının evlilik haberi sonrası Sıla Geçoğlu'nun hayatı çok sayıda magazin takipçisi tarafından merak konusu oldu. Peki, Sıla Gençoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Hazer Armani ile evlenen Sıla'nın biyografisi ve merak edilenleri...
Uzun süredir beraberlikleri devam eden şarkıcı Sıla ve Hazer Amani İstanbul'da 13 Ocak'ta sade bir törenle evlendi. 2007 yılında çıkardığı ilk albümüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Gençoğlu'nun hayatı da bir kez daha gündeme geldi. Peki, Sıla Gençoğlu nerelidir? İşte, şarkıcı Sıla'nın hayatıyla ilgili ayrıntılar...
Sıla Gençoğlu, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Önce İzmir'de ikamet eden ardından ise İstanbul'a taşınan Sıla, Bilgi Üniversitesi'nde aldığı caz eğitiminin ardından Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yapmıştır.
2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009), Konuşmadığımız Şeyler Var (2010), Vaveyla (2012), Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti.
Bu albümlerde yer alan "Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa", "Boş Yere", "Vaziyetler", "Yabancı" ve "Hediye" şarkıları da Türkiye'de liste başı oldu. Bunların yanı sıra "Yoruldum", "İmkânsız" ve "Zor Sevdiğimden" gibi diğer pek çok şarkısı da hit olarak ilk beşe girdi.
Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkan Sıla, kendi albümlerindeki şarkıların neredeyse tamamını tek başına yazarak Efe Bahadır'la birlikte bestesini yaptı.
Ayrıca başka şarkıcılar için de birçok şarkı sözü yazdı. 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var ve 2014'te Yeni Ay ile birlikte Türkiye'de yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Bugüne kadar dört Altın Kelebek Ödülü ve yedi Kral Tv Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.
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