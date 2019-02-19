Sıkı başarısızlıklar yaşadım vazgeçmedim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri Sıkı başarısızlıklar yaşadım vazgeçmedim
GeriMagazin Sıkı başarısızlıklar yaşadım vazgeçmedim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
19.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sıkı başarısızlıklar yaşadım vazgeçmedim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıkı başarısızlıklar yaşadım vazgeçmedim

“Hep Yek” serisinin üçüncü filmi “Hep Yek 3: Titrettin Beni” 15 Şubat’ta vizyona girdi. Filmin başrol oyuncularından Gökhan Yıkılkan ile yeni projelerini, gişe ve festival filmlerine bakış açısını, müzikal yeteneklerini, kadın komedyenleri ve aşkı konuştuk.

 ◊Hep Yek 3: Titrettin Beni” vizyona girdi. Kahramanlarımız Gürkan ve Altan’ı nasıl bir macera bekliyor bu defa?

- Bu iki fırlama çocuk her zamanki gibi hayatta tutunmaya çalışan, bir şekilde parayı bulup voleyi vurmayı amaçlayan ve bunun uğruna da elinden gelen her şeyi yapan değişik karakterler. Bu sefer de para için mafyanın oğlunu hapisten kaçırmaya çalışıyorlar ve başlarına gelmeyen kalmıyor. Heyecanlı bir film çıktı ortaya. 

Filmin ismi “Hep Yek 3: Titrettin Beni”... Sizi neler titretir?

- Ailem titretir, onlara değer veririm. Onlarla ilgili bir şey olursa beni derinden üzer. Mesleğim de öyle. Onun dışında olan her şeye razıyım. Fragmanda ise heyecandan titriyorum. Aslında bu senaryoda yazmayan bir şey, orada oynarken doğaçlama bir şekilde gaza gelip söylediğim bir cümle. İlkinde tutunca ikinci filmde yeniden yazdılar. “Titrettin beni” böylece yeni bir fenomen haline geldi. İnternette en çok tekrarı taklit edilerek çekilen sahne oldu, 100’e yakın şarkısı bestelendi. O şarkılardan bazıları 20 milyon tıklandı.

KENDİMİ DURDUK YERE ATEŞE ATMAM

Slogan cümlelere imza atmış biri olarak, kendiniz senaryo yazmayı düşünmez misiniz?

- Kendim yazdım, yakın zamanda projelendirmeyi düşünüyorum zaten. Komedi olacak. Tamamen benim kalemimden, konusu ve espri anlayışı da benim mizah dilimden.

Gürkan ile Altan, yaptıkları bir hata yüzünden mafyanın öldürülecekler listesine giriyor. Sizin kendinizi en tehlikede hissettiğiniz anlar nelerdir?

- Kendimi durduk yere ateşe atan bir tip değilim, daha mantıklı ve makul bir adam olmayı tercih ediyorum. Bu bir rol kişisi ve ben onu ne kadar gerçek kılabilirsem o kadar başarılıyım. Gerçek hayatta biraz kendimi trafikte tehlikeli bulabiliyorum. Çok çabuk parlıyorum, sinyal vermeyenlere, bütün yolun kendine ait olduğunu düşünenlere dayanamıyorum.

KADIN KOMEDYENLER RÜŞTLERİNİ İSPATLADI

Komedi oyuncusu olarak Türkiye’de hangi kadın komedyenleri beğeniyorsunuz?

- Çok yetenekli kadınlar, çok güldüğüm isimler var. Yasemin Yalçın, Demet Evgar, Gülse Birsel’in kalemini beğenirim, Gupse Özay ve Ezgi Mola’yı da. Kadın komedyenleri destekliyorum, bu konuda rüştlerini ispatladılar ve baskın hale geldiler.

Türk sinemasında kadın ile erkek komedisi arasında nasıl bir fark var?

- Erkekler biraz daha fevri olabiliyor, açık seçik olmaktan çekinmiyor ama kadınlar biraz daha inceci galiba. Bizim mevzuya yaklaşımımız erkeğin kabalığından ileri gitmiyor bazen...

Daha önce uçak mühendisi olmak istiyormuşsunuz. Hiç düşündünüz mü uçak mühendisi olsam nasıl bir geleceğim olurdu diye?

- Çocukluğumdan beri insanlar uçak mühendisi olacağımı söyleyince “vayyy” diyordu, ben de bir şey sanıyordum. Sonra tiyatroya girince hızlıca vazgeçtim. Bizimkilere durumu açıklayınca çok üzüldüler ama şimdi sevindiklerini umuyorum. Çok mühendis arkadaşım var oyuncu olan, mühendis olsaydım bile ardından oyunculuk yapardım. Oyunculuk vazgeçmeyenlerin işi, tutunuyorsun ve bırakmıyorsun. Uzun aralar ve sıkı başarısızlıklarım da oldu. 4 yıl konservatuvar kazanamadım, sonra aynı yıl 3 tanesini kazanıp burslu okudum. Vazgeçmedikten sonra devam ediyorsun.

Küsüp gitmeyi düşündünüz mü hiç?

- Evet ama sadece düşündüm sonra kabahati kendi tembelliğimde buldum. Yattığım için kendime çok kızdım ama tekrar çalıştığımda meslek bütün güzelliğini bana gösterdi.

Sıkı başarısızlıklar yaşadım vazgeçmedim

 BABANIN PARASINI BOŞUNA HARCAMA, BURAYA GELME!

Birçok müzik aleti çalabiliyormuşsunuz. Müzikle ilgili bir proje düşünmez misiniz?

- Biraz inat üzerine oldu. Babam beni bağlama kursuna göndermişti, birinci ayında hoca “Babanın parasını boşuna harcama, sen buraya gelme” dedi.

Bir hafta sonra bağlama çalmayı öğrendim. 3-5 yıl sonra gitara başladım, okula girince piyano, saksafon derken yürüdü. Meslekte işime yarar diye geliştirdim. Her oyunda illa bir şarkı söyler, uzun hava okur ya da enstrüman çalarım. Bu bir donanımdır.

Hem komedi hem dram yönü olan bir oyuncusunuz. Hayranlarınız bunu nasıl değerlendiriyor?

- Mesela “Behzat Ç”ye 2-3 bölüm için girmiştik. Serdar Orçin’le partnerdik. Dizi finale yaklaşıyordu. Ama bu iki karakter fenomen oldu, fanları oluştu.

Katillerden nefret ederken bu iki karakteri sevdiler.

SEVEREK ALDIM EŞİMİ

  Sosyal medyada eşinize aşk dolu paylaşımlarınızı görüyoruz. Sanat dünyasında evliliği sürdürmenin zor olduğunu söylerler...

- Severek aldım eşimi, severek de devam ediyorum. Yalan söylememeyi ve sevgimi kalbimde sürdürmeyi öğrendim. Aileye çok özen gösteriyorum. Karımla zaman geçirmek güzel, çocuğumuz oldu, onunla da öyle. Başka bir şey aramaya ihtiyacım yok.

Babalık size neler kattı?

- Eşim “Bazen ben iki çocuğa bakıyorum” diyor, bazen çocuktan daha saçma hareketler yaptığım oluyor. Karıma ve çocuğuma bakıp da eve gitmeye heveslendiğim zamanlar oluyor.

Sıkı başarısızlıklar yaşadım vazgeçmedim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Babam uyandı ve...'

Osman'ın tarih turu

Ünlü çift düğün hazırlıklarına başladı!

Ahmet bekar adam