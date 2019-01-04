Sezin Erbil kimdir kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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04.01.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Sezin Erbil kimdir kaç yaşında?

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Sezin Erbil kimdir kaç yaşında?

Sezin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in son durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar dolayısıyla kamuoyunun yakından takip ettiği isim olmaya başladı. Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Kamiloğlu'ndan kızı olan Sezin Erbil, Evren Yazgan ile hayatını birleştirmiştir. Peki, Sezin Erbil kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Sezin Erbil, 16 Nisan 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1980 ile 1985 tarihleri arasında evli kaldığı Muhsine Kamiloğlu'nun kızı olan Sezin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in en büyük kızıdır. Mehmet Ali Erbil'in diğer evliliklerinden olan Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında iki kızı vardır. Bir dönem şarkıcı Alişan ile beraber olan ancak evlilik arefesinde ayrılık kararı alan Sezin Erbil, 2009 yılında çocukluk arkadaşı Evren Yazgan ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda hayatını birleştirdi. Sezin Erbil Blog Yazarı ve Mücevher tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Kendi adını taşıyan bir bloğun yanı sıra takı tasarımları yapmakta ve bunları ünlü bir e-ticaret markasının sitesi üzerinden satışa sunmaktadır.

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