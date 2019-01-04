Sezin Erbil kimdir kaç yaşında?
Sezin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in son durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar dolayısıyla kamuoyunun yakından takip ettiği isim olmaya başladı. Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Kamiloğlu'ndan kızı olan Sezin Erbil, Evren Yazgan ile hayatını birleştirmiştir. Peki, Sezin Erbil kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Sezin Erbil, 16 Nisan 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1980 ile 1985 tarihleri arasında evli kaldığı Muhsine Kamiloğlu'nun kızı olan Sezin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in en büyük kızıdır. Mehmet Ali Erbil'in diğer evliliklerinden olan Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında iki kızı vardır. Bir dönem şarkıcı Alişan ile beraber olan ancak evlilik arefesinde ayrılık kararı alan Sezin Erbil, 2009 yılında çocukluk arkadaşı Evren Yazgan ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda hayatını birleştirdi. Sezin Erbil Blog Yazarı ve Mücevher tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Kendi adını taşıyan bir bloğun yanı sıra takı tasarımları yapmakta ve bunları ünlü bir e-ticaret markasının sitesi üzerinden satışa sunmaktadır.
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