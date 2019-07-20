Sezen Aksu’nun babası korkuttu
SEZEN Aksu’nun babası Sami Yıldırım (91), solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle yakınları tarafından İzmir Kent Hastanesi’ne kaldırıldı.
Babasının hastaneye kaldırıldığını duyan Sezen Aksu soluğu İzmir’de aldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Mert Akan, Sami Yıldırım’a sodyum takviyesi yapıldığını, hayati tehlikeyi atlattığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.
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