Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete evlendi - İşte düğün fotoğrafları
Düğün hazırlığı yaptıkları bilinen Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete evlendi. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada da paylaşıldı. Beni Affet dizisinde birlikte rol alan Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete çifti, birbirine düşmanca davranan iki karakteri canlandırmaktaydı.
Gündüz kuşağı dizisi Beni Affet ile tanınan Şeyma Korkmaz ve meslektaşı Cüneyt Mete nikah masasına oturdu. Oyuncu İpek Tuzcuoğlu da “İki güzel bir gönülde mutluluğunuz daim olsun” sözleriyle çifte mutluluklar diledi. Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili düğün tarihinin 1 Mayıs olduğunu açıklamıştı.
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