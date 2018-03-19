Şeyda Coşkun: Şahan ile Ata gözüme batıyor

Şeyda Coşkun 1 ay önce mide ameliyatı olan Deniz Seki için her zaman yardım etmeye hazırdım. Bana gelseydi haftada doğal yollarla zayıflardı. Duydum ki ameliyat Bence çok korkutucu bir şey. Güzelleşmek uğruna böyle şeyleri gereksiz buluyorum" dedi.

*Deniz Seki, 90 kiloya çıkınca ameliyat oldu. Bir ayda 28 kilo verip 72'ye düştü.

Gülşen pastayla zayıfladı

Popçu Gülşen ile 10 yıldır birlikte çalıştığını söyleyen Şeyda Coşkun sözlerine şöyle devam etti: “Gülşen’in çok kilo aldığı dönemler oldu. Doğumdan sonra formuna kavuşması için her gün 1 saat yürüdük. Ama zayıflamasının en büyük sırrı diyet pasta. Şimdi kafayı Şahan Gökbakar ve Ata Demirer’in kilolarına taktım. Gözüme batıyorlar. Bana gelsinler, hemen zayıflatayım.”



*Şahan Gökbakar, akşam 18.00’den sonra yemeyi keserek zayıflıyor.

*Ata Demirer, birkaç kez diyet yapmayı denedi, ama sonra bıraktı.

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