Seren Serengil’in eşi Yaşar İpek kimdir?
Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. İnstagram'ı aktif bir şekilde kullanan ikiliye beğeni ve yorum yağıyor. Peki, Seren Serengil’in eşi Yaşar İpek kimdir?
Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 22 Aralık 1980 tarihinde dünyaya geldi. Yaşar İpek, 1983 senesinde ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşme kararı aldı. Müzikle ve sinemayla daha çocuk yaşlarındayken tanışan Yaşar İpek, 6 yaşında iken ailesinin film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinema hayatına adım attı. Okul Bitince, Kapı Zili, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Aşkım, albümleriyle tanınan Yaşar İpek, 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah’ın küçüklük karakterini canlandırdı.
Günümüzde ise bir çok albümün altına imzasını atan sanatçı piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır. Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı. 2018 mayıs ayında bir süredir beraber olduğu meslektaşı Seren Serengil ile nikah masasına oturdu.
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