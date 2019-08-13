Seren Fosforoğlu kimdir?
Seren Fosforoğlu, projeleri ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme geliyor. Usta oyuncu Enis Fosforoğlu’nun kızı olan Seren Fosforoğlu, babası toprağa verildikten saatler sonra duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Peki, babasının izinden giden Seren Fosforoğlu kimdir?
Türk oyuncu ve yönetmen Seren Fosforoğlu, Ankara’da 1976 yılında dünyaya geldi. Renan Fosforoğlu'nun torunu, Enis Fosforoğlu'nun kızıdır.
Babasının Devlet Tiyatrosundan ayrılıp İstanbul’a gelmesiyle Kadıköy'de yaşamaya başladı. Kadıköy Kız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü’ne girdi. Babasının izinden giden Seren Fosforoğlu, "Biraz Bakar mısınız Bayan" adlı oyunda sahneye çıktı. Ardından Tv çalışmalarında bulundu. Mutlu Yüz Ailesinde oynadı, ayrıca Beyaz Güvercin Şarkı Yarışmasını sunarak sunuculuğa da adım attı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle