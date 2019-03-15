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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.03.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Seray Sever'in gözyaşları...

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Usta oyuncu Demet Akbağ'ın trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika, dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Bugün Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk olan Seray Sever, gözyaşlarına boğuldu.

Şehir dışında olduğu için Zafer Çika'nın cenaze törenine katılmayan Seray Sever, katıldığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Seray Sever, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: "Ben ilk dizimi onlarla yaptım 140 bölüm sürdü. Çocuğun orada düğümlenmiş ve çıkmıyor. Çok acı ve beklenmedik. Çok fenayım gidecektim gidemedim. Demet'e bundan sonra Allah yardımcısı olsun oğluna da sabır versin eskisi gibi olabilir mi bilmiyorum."

'TAM BİR TRAVMAYDI'

14 yıl önce albüm çalışmaları için stüdyoya giren ve detone hali yıllarca konuşulan Seray Sever o dönem yaşadıklarını da canlı yayında anlattı.

"Uzun yıllar şarkı söylemedim. Bunu ben kendime yapmadım, bu benim saflığıma geldi. Bana bunu yapan insanların neler yaşadığını gördüm sonra. Başarıya alışık bir insan olarak bu görüntü bana travma yaşattı. Altından kalkamadım. Yapamadım. Çünkü haksızlığa uğruyorsunuz. Kendinizi ifade edemediğiniz için. Benim yaşadığım oydu. Ürtiker (kurdeşen) geçirdim bir gecede. Vücudum kabardı. O hastalıktan 10 yılda kurtuldum. Hala bir şeye stres olduğumda vücudum kabarır. Aslında hastalık o travmanın çözüldüğü an. O an hasta olmuyorsunuz."     

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