Seray Sever'in gözyaşları...
Usta oyuncu Demet Akbağ'ın trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika, dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Bugün Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk olan Seray Sever, gözyaşlarına boğuldu.
Şehir dışında olduğu için Zafer Çika'nın cenaze törenine katılmayan Seray Sever, katıldığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.
Seray Sever, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: "Ben ilk dizimi onlarla yaptım 140 bölüm sürdü. Çocuğun orada düğümlenmiş ve çıkmıyor. Çok acı ve beklenmedik. Çok fenayım gidecektim gidemedim. Demet'e bundan sonra Allah yardımcısı olsun oğluna da sabır versin eskisi gibi olabilir mi bilmiyorum."
'TAM BİR TRAVMAYDI'
14 yıl önce albüm çalışmaları için stüdyoya giren ve detone hali yıllarca konuşulan Seray Sever o dönem yaşadıklarını da canlı yayında anlattı.
"Uzun yıllar şarkı söylemedim. Bunu ben kendime yapmadım, bu benim saflığıma geldi. Bana bunu yapan insanların neler yaşadığını gördüm sonra. Başarıya alışık bir insan olarak bu görüntü bana travma yaşattı. Altından kalkamadım. Yapamadım. Çünkü haksızlığa uğruyorsunuz. Kendinizi ifade edemediğiniz için. Benim yaşadığım oydu. Ürtiker (kurdeşen) geçirdim bir gecede. Vücudum kabardı. O hastalıktan 10 yılda kurtuldum. Hala bir şeye stres olduğumda vücudum kabarır. Aslında hastalık o travmanın çözüldüğü an. O an hasta olmuyorsunuz."
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