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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Seda Sayan affetmedi! İmajım sarsıldı savcı bey!

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Seda Sayan affetmedi! İmajım sarsıldı savcı bey!

Seda Sayan, ismini ve fotoğraflarını izinsiz kullanarak zayıflama ilaçları satan bir firmadan şikayetçi oldu. Sayan, ‘İmajım zedelendi’ dedi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, internet üzerinden zayıflama ilaçları satan bir kozmetik firmasının fotoğraf ve ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Zayıflama ilacını kullanan bazı kişilerin sosyal medya üzerinden kendisine ulaştığını ifade eden şarkıcı, haksız yere mağduriyet yaşadığını beyan etti.

'HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR'

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Ünlü şarkıcının savcılığa verdiği şikayet dilekçesi şöyleydi: Seda Sayan'ın geçtiğimiz yıllarda anlaştığı bir firma ile piyasaya sürülen video ve fotoğraflar, zayıflama ilaçları satan başka bir kozmetik firması tarafından izinsiz kullanılmaya başladı. Söz konusu kişiler, Sayan'ın tanınırlığını ve güvenirliliğini kullanarak zayıflama amaçlı kullanıldığı iddia edilen bir ürünü satarak haksız kazanç elde etti. Sayan'ın fotoğraflarını internet sitesinde gören ve ürünü bu nedenle alan birçok kişi, sanatçıya mesaj göndererek ürünün işe yaramadığına dair şikayette bulundu.

Gelen mesajlar üzerine adının ürün satışında kullanıldığını söyleyen sanatçı, şikayet dilekçesinde toplum nezdinde güvenilirliğini zedeleyici bir durumla karşılaştığını ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayan'ın şikayeti üzerine firma yetkilileri hakkında, 'eser sahibinin izni olmadan eserin umuma arz edilmesi ve yayımlaması' ile tanınmış birinin adını kullanarak eser dağıtma, çoğaltma ve yayımlama' suçları kapsamında soruşturma başlattı.

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