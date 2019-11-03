Saygı albümü yolda
2016 yılında aramızdan ayrılan usta müzik adamı Attila Özdemiroğlu için bir saygı albümü hazırlanıyor. Çalışmada Sezen Aksu ve Ajda Pekkan da yer alacak.
Kanser tedavisi gördüğü dönem çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu, çok özel bir albüm projesiyle anılıyor.
Türk müziğine “Firuze”, “Dünya Dönüyor”, “Unutama Beni” ve “Arkadaş” gibi unutulmaz eserler kazandıran usta müzisyen için hazırlanacak saygı albümünde 24 sanatçının seslen-direceği şarkılara yer verilecek.
Hazırlığı 2 senedir devam eden ve tamamlanmak üzere olan albümde müzik efsaneleri Sezen Aksu ve Ajda Pekkan da yer alacak.
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