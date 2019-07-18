Şart mı?
Doksanlar modasını yakalamak isteyenler bisikletçi şortuna taktı kafayı. Ama bu parçayı giymek pek de kolay değil...
Acı ama gerçek: Modada uzun süredir yaratıcılık namına bir şey yok.
Eski fotoğraflara bakıp “Ben bunu nasıl giymişim” dediğimiz her şeyle mağazalarda karşılaşmamız bu yüzden. Çevir çevir aynı şeyleri giyiyoruz.
Bisikletçi şortu gibi doksanların başından yadigar parçalar yeniden böyle girdi hayatımıza...
Durum böyleyken, Eliz Sakuçoğlu ve Tuba Ünsal gibi trend takibinde iddialı isimler de bunları giyiyor.
Sakuçoğlu ile başlayalım: Şortu Alexander Wang crop-top’u ile uyumlu. Ama polyester/elastan karışımı ve vücudun her detayını gösteren bu şortların uzun gömlek ya da ceketlerle kullanılmasının bir sebebi var, öyle değil mi?
Bakınız: Tuba Ünsal. Başındaki kombinle uyumsuz tacını hesaba katmazsak, Tuba’nın uzun kollu tişörtü bu parçayı kombinlemek için daha uygun bir seçim.
Yine de ille de modayı yakalayacağım diye eskiden burun kıvırdığımız şeyleri giymek zorunda hissetmeyelim kendimizi...
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