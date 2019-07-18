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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
Aslı BARIŞ
18.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Doksanlar modasını yakalamak isteyenler bisikletçi şortuna taktı kafayı. Ama bu parçayı giymek pek de kolay değil...

Acı ama gerçek: Modada uzun süredir yaratıcılık namına bir şey yok.
Eski fotoğraflara bakıp “Ben bunu nasıl giymişim” dediğimiz her şeyle mağazalarda karşılaşmamız bu yüzden. Çevir çevir aynı şeyleri giyiyoruz.
Bisikletçi şortu gibi doksanların başından yadigar parçalar yeniden böyle girdi hayatımıza...
Durum böyleyken, Eliz Sakuçoğlu ve Tuba Ünsal gibi trend takibinde iddialı isimler de bunları giyiyor.
Sakuçoğlu ile başlayalım: Şortu Alexander Wang crop-top’u ile uyumlu. Ama polyester/elastan karışımı ve vücudun her detayını gösteren bu şortların uzun gömlek ya da ceketlerle kullanılmasının bir sebebi var, öyle değil mi?
Bakınız: Tuba Ünsal. Başındaki kombinle uyumsuz tacını hesaba katmazsak, Tuba’nın uzun kollu tişörtü bu parçayı kombinlemek için daha uygun bir seçim.
Yine de ille de modayı yakalayacağım diye eskiden burun kıvırdığımız şeyleri giymek zorunda hissetmeyelim kendimizi...

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