Rafael Cemo Çetin'den Cem Özer'i şaşırtan davet! 'Ne olur gel, nasıl olsa babam gelmeyecek'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriRafael Cemo Çetin'den Cem Özer'i şaşırtan davet! 'Ne olur gel, nasıl olsa babam gelmeyecek'
GeriMagazin Rafael Cemo Çetin'den Cem Özer'i şaşırtan davet! 'Ne olur gel, nasıl olsa babam gelmeyecek'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
07.02.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Rafael Cemo Çetin'den Cem Özer'i şaşırtan davet! 'Ne olur gel, nasıl olsa babam gelmeyecek'

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Rafael Cemo Çetin'den Cem Özer'i şaşırtan davet! 'Ne olur gel, nasıl olsa babam gelmeyecek'

Sinan Çetin’in “Berlin in Berlin” filminden uyarlanan “New York in New York”un galası önceki gece Soho House’ta yapıldı.

Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin’in hem yapımcılığını hem başrolünü üstlendiği filmin gösterimine Bennu Gerede, Oya Başar, Yusuf Güney ve Rüzgar Çetin katıldı. Sinan Çetin ise rahatsız olduğu için geceye katılamadı.

Rafael Cemo Çetinden Cem Özeri şaşırtan davet Ne olur gel, nasıl olsa babam gelmeyecek
Gösterim öncesi kamera karşısına geçen oyunculardan Ayla Algan, “Ben 80 yıldır konuşuyorum, artık gençler konuşsun” diyerek sözü genç oyunculara bıraktı.

Rafael Cemo Çetin, “Seyirci inşallah beğenir. Bu film için çok emek verdik” dedi.

Berlin in Berlin”de Hülya Avşar’ın oynadığı karakteri canlandıran Mine Kılıç, “Hülya Avşar’la oyunculuğumu kıyaslamak çok yanlış olur. Benim için bu sahne üzerinden değerlendirebileceğim bir film değil. Ben senaryonun bütününe bakarım” dedi.

Rafael Cemo Çetinden Cem Özeri şaşırtan davet Ne olur gel, nasıl olsa babam gelmeyecek

Rafael Cemo Çetin - Rebekka Haas Çetin - Rüzgar Çetin

ŞAŞIRTAN DAVET

Rafael Cemo Çetin’ “Berlin in Berlin”in başrol oyuncusu Cem Özer'i aradı. 'Yıllar önce babamın filminde oynadınız. Bu film onun devamı. Gelirseniz mutlu olurum' dedi.

Cem Özer'in tepkisi şu oldu: 'Cemo haberin var mı bilmiyorum. Ama ben babana dava açtım. Aramız kötü.' Yönetmen Rafael Cemo 'Cem Abi ne olur gel, nasıl olsa babam gelmeyecek' dedi.

Sinan Çetin rahatsız olduğunu ileri sürerek galaya gerçekten de katılmadı. Bu arada Cem Özer herhangi bir polemiğe neden olmamak için geceye gitmedi. Ama ekibi kutlamayı ihmal etmedi.

Rafael Cemo Çetinden Cem Özeri şaşırtan davet Ne olur gel, nasıl olsa babam gelmeyecek

NELER OLMUŞTU?

Cem Özer yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı 'İstasyon' filminin 3 ay önceki çekimleri sırasında 2 metrelik çukura düşüp bacağını kırmıştı. Çabuk iyileşmesi için uygulanan ozon tedavisi sırasında pıhtı atmış, 42 gün yaşam mücadelesi vermişti. Sinan Çetin hastane masrafı olan 40 bin TL'yi ödemek istemedi.

Cem Özer ise ''Arayıp özür dileseydi, para önemli değildi'' dedi.

Bunun üzerine Sinan Çetin ''Ona en çok ben iş verdim. Arkamdan yalan konuşuyor. Cem'i oyundan çıkarıyorum, bana ayıp etti. Bir daha görüşmem'' şeklinde açıklama yaptı.

Bu sözler üzerine dava açmaya karar veren Cem Özer şunları söyledi: ''Demek ki marka değeri 40 bin TL'ymiş, yazıklar olsun. Beni oyundan attığını söylüyor, sen kimi atıyorsun? Utanmasa beni borçlu çıkaracak.''

 

 

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'İyi ki sana aşık olmuşum...'

Cem Özer'i şaşırtan davet!

Emre bu görüntülere ne diyecek?

Cem Yılmaz, annemin 16 yılda bir görüştüğü kuzeni