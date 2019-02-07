Rafael Cemo Çetin'den Cem Özer'i şaşırtan davet! 'Ne olur gel, nasıl olsa babam gelmeyecek'
Sinan Çetin’in “Berlin in Berlin” filminden uyarlanan “New York in New York”un galası önceki gece Soho House’ta yapıldı.
Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin’in hem yapımcılığını hem başrolünü üstlendiği filmin gösterimine Bennu Gerede, Oya Başar, Yusuf Güney ve Rüzgar Çetin katıldı. Sinan Çetin ise rahatsız olduğu için geceye katılamadı.Gösterim öncesi kamera karşısına geçen oyunculardan Ayla Algan, “Ben 80 yıldır konuşuyorum, artık gençler konuşsun” diyerek sözü genç oyunculara bıraktı.
Rafael Cemo Çetin, “Seyirci inşallah beğenir. Bu film için çok emek verdik” dedi.
“Berlin in Berlin”de Hülya Avşar’ın oynadığı karakteri canlandıran Mine Kılıç, “Hülya Avşar’la oyunculuğumu kıyaslamak çok yanlış olur. Benim için bu sahne üzerinden değerlendirebileceğim bir film değil. Ben senaryonun bütününe bakarım” dedi.
Rafael Cemo Çetin - Rebekka Haas Çetin - Rüzgar Çetin
ŞAŞIRTAN DAVET
Rafael Cemo Çetin’ “Berlin in Berlin”in başrol oyuncusu Cem Özer'i aradı. 'Yıllar önce babamın filminde oynadınız. Bu film onun devamı. Gelirseniz mutlu olurum' dedi.
Cem Özer'in tepkisi şu oldu: 'Cemo haberin var mı bilmiyorum. Ama ben babana dava açtım. Aramız kötü.' Yönetmen Rafael Cemo 'Cem Abi ne olur gel, nasıl olsa babam gelmeyecek' dedi.
Sinan Çetin rahatsız olduğunu ileri sürerek galaya gerçekten de katılmadı. Bu arada Cem Özer herhangi bir polemiğe neden olmamak için geceye gitmedi. Ama ekibi kutlamayı ihmal etmedi.
NELER OLMUŞTU?
Cem Özer yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı 'İstasyon' filminin 3 ay önceki çekimleri sırasında 2 metrelik çukura düşüp bacağını kırmıştı. Çabuk iyileşmesi için uygulanan ozon tedavisi sırasında pıhtı atmış, 42 gün yaşam mücadelesi vermişti. Sinan Çetin hastane masrafı olan 40 bin TL'yi ödemek istemedi.
Cem Özer ise ''Arayıp özür dileseydi, para önemli değildi'' dedi.
Bunun üzerine Sinan Çetin ''Ona en çok ben iş verdim. Arkamdan yalan konuşuyor. Cem'i oyundan çıkarıyorum, bana ayıp etti. Bir daha görüşmem'' şeklinde açıklama yaptı.
Bu sözler üzerine dava açmaya karar veren Cem Özer şunları söyledi: ''Demek ki marka değeri 40 bin TL'ymiş, yazıklar olsun. Beni oyundan attığını söylüyor, sen kimi atıyorsun? Utanmasa beni borçlu çıkaracak.''
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