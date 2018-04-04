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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
(DHA)
04.04.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Paris Hilton, Türkiye'ye geliyor

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Paris Hilton, Türkiye'ye geliyor

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends Theme Park ortaklığında 10 Haziran’da Antalya’da gerçekleştirilecek büyük şovun ilk sürpriz ismi, Hilton otellerinin varisi Paris Hilton oldu. Paris Hilton podyumda, dört kıyafet sergileyecek.

Geçen yıl Victoria’s Secret’in ünlü Brezilyalı modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros’u aynı anda podyuma çıkararak dünya genelinde büyük ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl da iddialı bir şova hazırlanıyor. 7-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show, dünyaca ünlü isimleri Antalya’da ağırlayacak. The Land of Legends Theme Park’ta 10 Haziran’da düzenlenecek defilede podyumda yürüyecek ilk isim Paris Hilton oldu. Hilton otellerinin varisi olan sosyetik güzel Paris Hilton, defilede dört kıyafet sergileyecek. Paris Hilton, özel hazırlanacak podyumda yaklaşık 50 mankenle birlikte yürüyecek.

HEM İŞ HEM TATİL

Türkiye’yi çok sevdiğini her fırsatta belirten Paris Hilton, podyuma çıkardığı dünyaca ünlü isimler nedeniyle Dosso Dossi Fashion Show’u da yakından takip ettiğini söyledi. Kendisine yapılan teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini ifade eden Paris Hilton, "Antalya’da olacağım için çok mutluyum. Hem iş hem tatil fırsatı bulacağım" dedi.

Paris Hilton, Türkiyeye geliyor

YENİ İSİMLER YOLDA

Brezilyalı dört top modeli podyuma çıkararak geçen yıl büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Hikmet Eraslan, "Bu yıl da çok iddialıyız. Uzunca süre konuşulacak bir şova hazırlanıyoruz. İlk meleğimiz Paris Hilton oldu. Yakın bir zamanda yeni isimlerimiz de netleşecek. Podyumumuzda dünya starları yürümeye devam edecek. Dünyanın gözü yine Türkiye’de, Antalya’da olacak" diye konuştu.

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