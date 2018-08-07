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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
ADANA (İHA)
07.08.2018 - 07:38, Son Güncelleme:

Oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in babası en acı günü anlattı: Oğlumun telefonunu bir kadın açtı...

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Oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in babası en acı günü anlattı: Oğlumun telefonunu bir kadın açtı...

İstanbul’da motosiklet kazasında hayatını kaybeden ve bugün memleketi Adana'da toprağa verilen Kiralık Aşk dizisi oyuncularından 21 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez'in babası İsmail Hakkı Tükenmez, “Arkadaşları motor ile gelirdi, kendisi sürmezdi. Motor hastalığı yoktu’’ dedi.

İstanbul’da yapılan otopsinin ardından Adana’ya gönderilen 21 yaşındaki oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Genç oyuncu için ailesinin evinin önünde yemek verildi. Acılarının büyük olduğunu belirten baba İsmail Hakkı Tükenmez, “Acımız büyük, 21 yaşındaki fidanımı toprağa verdim. Ben uluslararası çalışan bir tır şoförüyüm. Cumartesi günü 11 gibi bana mesaj attı. Baba biraz bana para lazım diye. Beni yurt dışında sanıyordu. Aradım dedim 'oğlum hayırdır niye para lazım?', 'Neredesin baba sen' dedi. Dedim 'oğlum İstanbul’dayım, geliyorum yanına.' 'Tamam o zaman baba yollama, eve gelince alırım' dedi. Gittim, İstanbul’da bir yere dorse bıraktım. Arıyorum arıyorum açmıyor. Kaza 23.15’de olmuş. Telefonu kapanmış, arıyorum arıyorum ulaşamıyorum. Bir kere daha aradım ulaştım. Telefon çaldı ama bir kadın çıktı. Asla telefonuna kimse bakamazdı. Bir kadın çıktı, ben de sandım sanırım arkadaşlarının yanında, kendisi de lavaboya gitti o yüzden bu kadın baktı’’ dedi.

“Motor kazasında yüzde 1 kurtuluş vardır, biz o şansa sahip olduk mu?”
Kadının telefona çıktığı andan itibaren bir şeylerin olduğunu hissettiğini anlatan baba Tükenmez, “O anda karşıdaki kadın 'Sen kimsin abi?' diye sordu bana. Bende 'Babasıyım' dedim. Hayırdır dedim, Oğuz'un telefonuna kimse bakamazdı. Karşıdaki kadın 'Abi özür dilerim' dedi. Bende 'Niye' dedim. 'Abi Oğuz motor kazası yaptı.' Motor kazasında yüzde 1 kurtuluş vardır, biz o şansa sahip olduk mu dedim. 'Hayır' dedi, 'Oğuz'u kaybettik.' Hemen hastaneye koştum, doğruymuş Oğuz'u kaybetmişiz’’ dedi.

İstanbul’da yapılan otopsinin ardından cenazenin Adana’ya getirilme aşamasında devletin her şeyi karşıladığını belirten Tükenmez, “Allah devletimize zeval vermesin. Her şeyi karşıladılar. İstanbul’dan ambulansı verdiler, buraya getirdik, burada da her şeyi devletimiz karşıladı. Daha kim laf ediyorsa bu devlete söyleyecek bir söz yok yani’’ diye konuştu.

“Motor kullanmayı sevmezdi’’
Oğlunun motor kullanmayı sevmediğini belirten baba Tükenmez, “Arkadaşları motor ile gelirdi, kendisi sürmezdi. Motor hastalığı yoktu’’ dedi.
Herkesin olayla ilgili çeşitli sözler söylediğini belirten Tükenmez, “Birisi diyor ki siyah araba çarpıp kaçmış. Yani bunlar hep araştırılıyor sayın savcımız tarafından. Kameralar inceleniyor. Varsa böyle bir durum ortaya çıkacaktır zaten. Ben 21 yaşındaki fidanımı toprağa verdiysem eğer devlette bunu ortaya çıkartıp cezasını verecektir’’ diye konuştu.
Daha önce hiçbir zaman ekstra iş yapmadığını belirten baba Tükenmez, “Ajansları var, dizileri var, çekimleri var, görüştüğü yerler var. Sırf boş durmamak adına diziler başlayana kadar dönercide işe girmiş’’ diye konuştu.
İstanbul’dan Adana’ya cenaze töreni için gelen oyuncu Alp Aydın ise, “Acımız var, çok sevilen birisiydi. Yurt dışından, Portekiz'den bile takipçileri olan birisiydi. Çok değerliydi. Çok potansiyeli olan bir insandı. Bizim anılarımızda, kalbimizde her zaman yaşamaya devam edecek. Çok iyi birisiydi. Sanki bütün iyilikler onun sıfatı gibiydi. Daha da söyleyecek bir şey bulamıyorum, hissediyorum onu’’ dedi.

 

 

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