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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Genç oyuncu yaşadığı dehşeti anlattı: Telefonumu kafamda parçaladı

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Genç oyuncu yaşadığı dehşeti anlattı: Telefonumu kafamda parçaladı

Gülfer Sarıgül, “Beni mutfağa kadar sürükledi, boğazımı sıktı, telefonumu kafamda parçaladı” diye şikayetçi olduğu nişanlısı Erman Ertan’a dava açtı. Ertan, 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Oyuncu Gülfer Sarıgül, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldığı müzisyen nişanlısı Erman Ertan'ın saldırısına maruz kaldığını iddia etti. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Sarıgül, kafasını mutfak tezgahına vurduğunu ileri sürdüğü Ertan hakkında suç duyurusunda bulundu.

SUÇLAMAYI REDDETTI
Savcılık tarafından, genç oyuncunun ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Ertan; olay günü Gülfer'le aralarında anlaşmazlık çıktığını, tartışma sırasında nişanlısının kolundan tuttuğunu, sesini yükselttiğini, alkollü olduğu için dışarı çıkmasını istemediği için kavga ettiklerini belirtti.

Darp olayının kesinlikle yaşanmadığını kaydeden Ertan, suçlamaları reddetti. Yürütülen soruşturma sonunda ünlü müzisyen hakkında 'yaralama, mala zarar verme, hakaret, tehdit' suçlarından dava açıldı. Sekiz yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ünlü müzisyen, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Genç oyuncu yaşadığı dehşeti anlattı: Telefonumu kafamda parçaladı

'BAŞIMI MUTFAK TEZGAHINA VURDU'
Gülfer Sarıgül, dilekçesinde şunları söyledi: "Ayrılma kararıma sinirlendi ve saçımdan tutarak 'Nereye gidiyorsun?' diye tepki gösterdi. Küfürler etti. Boğazımı sıktı. Saçımdan tutarak beni salondan mutfağa kadar sürükledi. Başımı tutup mutfak tezgahına vurdu. Yere düşünce de kafamı buzdolabına vurdu. 3 bin lira değerindeki telefonumu kafama fırlatarak parçaladı. Beni komşularım kurtardı. Gözüm şişti, göğsümde ve anlımda morluklarım var. Erman Ertan'dan şikayetçiyim."

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