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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.11.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Ödül gecesi

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Ödül gecesi

Altın Baklava Film Akademisi 4. Üniversitelerarası Altın Baklava Film Festivali’nin ödül töreni gerçekleşti. Festivale çektiği videoyla katılan Cüneyt Arkın damgasını vurdu. Usta oyuncu, 17 yıl önce yazdığı kitap yüzünden gücendirdiği Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırarak ona zeytin dalı uzattı.

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi kapsamında düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 4. Üniversitelerarası Altın Baklava Film Festivali’nin gala gecesi gerçekleşti. Buse Biçer’in sunumu ve Quartet Dinletisi ile başlayan gecede “Kurmaca” ve “Belgesel” kategorilerinde sekiz film ödüle layık görüldü. 74 filmin yarıştığı festivale, çektiği videoyla katılan Cüneyt Arkın damgasını vurdu. Usta oyuncu, 17 yıl önce yazdığı kitap yüzünden gücendirdiği Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırarak ona zeytin dalı uzattı.

Ödül gecesi

Keremcem - Ekin Türkmen - Yelda Demirören - Haluk Kalyoncu - Emre Cemal Demirören - Nebahat Çehre - Revna Demirören

BU ÖDÜL 10 GÜN ÖNCE KAYBETTİĞİM ANNEME

Jüri başkanlığını oyuncu Nebahat Çehre’nin yaptığı festivalde fotoğrafçı Coşkun Aral, oyuncu Ekin Türkmen, şarkıcı Keremcem ve HKÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan jüri koltuğunda oturdu. “Kurmaca” kategorisinde “en iyi kurmaca film” ödülünü yönetmenliğini Serdal Altun’un yaptığı “Oyuncak Bebek” filmi aldı. Altun ödülünü alırken “Bu ödülü 10 gün önce kaybettiğim canım anneme ithaf ediyorum” dedi. “Belgesel” kategorisinde ise “en iyi belgesel film” ödülüne yönetmenliğini Begim Joldubai’nin yaptığı “Uzak” filmi layık görüldü.

Ödül gecesi

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, jüri başkanı Nebahat Çehre’ye teşekkür plaketi takdim etti.

Ödül gecesi

Keremcem’e teşekkür plaketini Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören verdi. 

Ödül gecesi

 Prof. Dr. Edibe Sözen kurmaca dalında 3. olan ‘Yıkık Kentler Senfonisi’ filminin ödülünü Çukurova Üniversitesi’nden Kerem Sürmeli’ye verdi.

Ödül gecesi

Gala gecesi öncesinde Nebahat Çehre ile Keremcem öğrencilerin sorularını yanıtladı. Çehre, sahneden öğrencilerle birlikte selfie çekti. 
Ödül gecesi

Keremcem, belgesel kategorisi birincisi “Uzak”ın ödülünü Begim Joldubai’ye takdim etti.

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