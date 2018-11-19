Ödül gecesi
Altın Baklava Film Akademisi 4. Üniversitelerarası Altın Baklava Film Festivali’nin ödül töreni gerçekleşti. Festivale çektiği videoyla katılan Cüneyt Arkın damgasını vurdu. Usta oyuncu, 17 yıl önce yazdığı kitap yüzünden gücendirdiği Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırarak ona zeytin dalı uzattı.
Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi kapsamında düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 4. Üniversitelerarası Altın Baklava Film Festivali’nin gala gecesi gerçekleşti. Buse Biçer’in sunumu ve Quartet Dinletisi ile başlayan gecede “Kurmaca” ve “Belgesel” kategorilerinde sekiz film ödüle layık görüldü. 74 filmin yarıştığı festivale, çektiği videoyla katılan Cüneyt Arkın damgasını vurdu. Usta oyuncu, 17 yıl önce yazdığı kitap yüzünden gücendirdiği Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırarak ona zeytin dalı uzattı.
Keremcem - Ekin Türkmen - Yelda Demirören - Haluk Kalyoncu - Emre Cemal Demirören - Nebahat Çehre - Revna Demirören
BU ÖDÜL 10 GÜN ÖNCE KAYBETTİĞİM ANNEME
Jüri başkanlığını oyuncu Nebahat Çehre’nin yaptığı festivalde fotoğrafçı Coşkun Aral, oyuncu Ekin Türkmen, şarkıcı Keremcem ve HKÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan jüri koltuğunda oturdu. “Kurmaca” kategorisinde “en iyi kurmaca film” ödülünü yönetmenliğini Serdal Altun’un yaptığı “Oyuncak Bebek” filmi aldı. Altun ödülünü alırken “Bu ödülü 10 gün önce kaybettiğim canım anneme ithaf ediyorum” dedi. “Belgesel” kategorisinde ise “en iyi belgesel film” ödülüne yönetmenliğini Begim Joldubai’nin yaptığı “Uzak” filmi layık görüldü.
HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, jüri başkanı Nebahat Çehre’ye teşekkür plaketi takdim etti.
Keremcem’e teşekkür plaketini Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören verdi.
Prof. Dr. Edibe Sözen kurmaca dalında 3. olan ‘Yıkık Kentler Senfonisi’ filminin ödülünü Çukurova Üniversitesi’nden Kerem Sürmeli’ye verdi.
Gala gecesi öncesinde Nebahat Çehre ile Keremcem öğrencilerin sorularını yanıtladı. Çehre, sahneden öğrencilerle birlikte selfie çekti.
Keremcem, belgesel kategorisi birincisi “Uzak”ın ödülünü Begim Joldubai’ye takdim etti.
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