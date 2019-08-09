Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşanıyor mu?
'Kısmetse Olur' yarışmasında tanışıp evlenen Batuhan Cimilli ile Nur Erkoç’un sosyal medya paylaşımları kafalarda soru işareti bıraktı. 2016 yılında nikah masasına oturan ve bir kızıı olan Nur Erkoç- Batuhan Cimilli çiftinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Peki, Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşanıyor mu, açıklama yaptılar mı?
Batuhan Cimilli'nin eşiyle yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından silmesi ve Nur Erkoç'u takibi bırakması iddiaları güçlendirdi. Nur Erkoç’un ise annesi ve kızıyla tatile gitmesi söylentileri artırdı.
İddialar ardından Batuhan Cimilli’den açıklama geldi. Cimilli Instagram'da "Mağdur olmak kolay değil, zor. Sadece mağduriyetim artmasın diye önlem alacağım. Sadece gerçeklerle yapacağım bunu. Burada yaşandı her şey. Burada bitirmek lazım. Bunları bilmeye hakkınız var." mesajını paylaştı.
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