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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.07.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Norm Ender kimdir? Norm Ender Kaç yaşında ve nereli?

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Norm Ender kimdir? Norm Ender Kaç yaşında ve nereli?

Olaylı bir şekilde rap dünyasına dönüş yapan Norm Ender, yeni şarkısında 'Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım' sözleriyle Ben Fero’yu hedef almıştı. Bu gelişmenin ardından, magazin basınını yakından takip eden vatandaşlar, Norm Ender'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Norm Ender kimdir? Norm Ender Kaç yaşında ve nereli?

Rap dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Norm Ender, iki yıllık aradan sonra rap piyasasına hızlı bir giriş yaptı. İşte, Norm Ender hakkında tüm merak edilenler...

Ender Eroğlu veya bilinen sahne adıyla Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 10'lu yaşlarda Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi.

2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

İzmir'in özellikle Bornova ilçesinde birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, İstanbul'a Akademi Türkiye müzik yarışmasına fon müziği yapmak üzere çağrıldı. Yarışmadan pop müzik okuması da istenince, kavga ederek ayrılan Ender, tekrar İzmir'e geri döndü.

Daha sonra Akademi Türkiye programına kızdığı için Rap Dersi isimli bir rap parçası yazdı. Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Her şey Dahil" isimli programda konuyla ilgili yorum içeren "En Çekici Manken" adlı bir rap parçası söyledi. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar. Vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmesinin ardından Ender, 2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekti.

2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıkladı. Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler vermiştir. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı.

Norm Ender, küfür içeren Eksik Etek şarkısıyla, özellikle sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer aldı.

 

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