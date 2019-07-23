Nesrin Topkapı stili
Güzeller güzeli Nur Fettahoğlu kendine bu kadar yakışmayan bir elbise seçmeyi nasıl başardı?
İnsan merak ediyor: Nur Fettahoğlu bu elbiseyi seçerken acaba ne düşündü?
“Beyaz tenime en yakışmayacak, en ölgün rengi giymeliyim” mi dedi?
Ya da eski günleri, yılbaşlarını anmak adına oryantal Nesrin Topkapı vari bir dekolte mi tercih etti?
Tamam; pilates çalışmaları sonuç vermiş ama bunu çok daha iyi gösteren, şık tasarımlar var piyasada... Bu elbise kesinlikle vücut tipine uygun değil. Ne yazık ki sarı kart...
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