Nejat İşler neden saldırıya uğradı?
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Nejat İşler, yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. Bodrum Gümüşlük’te yaşayan oyuncu Nejat İşler, ortağı olduğu eğlence mekanında saldırıya uğradı. Ünlü oyuncunun kavga sırasında dişinin kırıldığı ve bayıldığı öğrenildi.
Bodrum’da yaşayan oyuncu Nejat İşler’in kadın bir hayranının eşi tarafından darp edildiği iddia edildi. Neşat İşler, yanına gelen bayan bir hayranının fotoğraf çektirmek isteğini geri çevirdiği için hayranının eşi tarafından saldırıya uğradığı önü sürüldü. Ayakta tedavi olan Nejat İşler’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Dişi kırılan ve bayılınca özel bir hastaneye kaldırılan Nejat İşler'in karıştığı kavgayla ilgili başka bir iddia daha ortaya atıldı. Nejat İşler, ortağı olduğu mekanda yüksek sesle tartışan çifti uyarınca olanlar oldu. İkilinin yanına giderek, “İnsanlar rahatsız oluyor. Sesinizi yükseltmezseniz sevinirim” ricasında bulunan Nejat İşler, sert bir tepkiyle karşılaştı. Sinirlerine hakim olamayan erkek müşteri, ayağa kalkarak, İşler’i darp etti.
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