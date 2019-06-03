Mutluluğun fotoğrafı...Kötü günler geride kaldı
İtalya-Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu Çalhanoğlu ile Mayıs 2017'de evlenmişti.
Hakan Çalhanoğlu geçen temmuzda "Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için boşanacağım" açıklamasını yapmıştı. Daha sonra Kasım 2018'de hamile eşi Sinem Gündoğdu Çalhanoğlu dönmüş, barış sağlanmıştı. Çift 6 Mart'ta da kızları Liya'yı kucaklarına almışlardı.
Hakan Çalhanoğlu , sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak “Ailem” notunu düştü.
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