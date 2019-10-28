Mutluluğa ‘evet’ dediler
Milliyet gazetesi magazin muhabiri Emrah Akçaay, Melisa Elif Yazıcı ile önceki akşam Lazzoni Hotel’de düzenlenen törenle evlendi.
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğün töreninde çiftin nikâh şahitliğini Muazzez Ersoy, Arda Turan, Gürkan Topçu ve Burcu Alkış üstlendi. Melisa Elif Yazıcı, Semih Doğruer marka gelinlik tercih ederken Emrah Akçaay özel dikim smokin giydi. Geceye Acun Ilıcalı, Buray, Onur Mete, Seren Fosforoğlu, Eren Hacısalihoğlu gibi ünlü isimler de katıldı.
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