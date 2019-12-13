Mustafa Yıldızdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mustafa Yıldızdoğan, 1966 yılında çiftçi bir ailenin yedi çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Aslen Konyalıdır. 16 yaşında bağlama ile başlayan şiirleri, besteleri, ilk albümü olan "Doğuyoruz Ufuklardan" ile başlamıştır. 1992 yılında "Üşüyorum" adıyla, 1993 yılında "Türkiyem" ve 1995 yılında Selçuklu Müzik ile son çalışması Han Duvarları oldu. 1996 yılında ilk müzik şirketine ayrılıp Yılmaz Akbaş sahibi olduğu Akbaş Müzik ile anlaşarak transfer olmuş ve 1997 yılında "Yandı Yürekler Yandı" adıyla çıktı. 1998 yılında "Bu Vatan Kimin" , 1999 yılında "Mektup" adıyla, 2000 yılında "İnsanlar" ve 2001 yılında son çalışması "Sevmeyen Bilmez" adıyla çıktı.

Daha sonra kendi şirketini kuran Mustafa Yıldızdoğan, "Artık Kafaya Takmam" ilk çalışması oldu. 2003 yılında "Biz Bu Hallere Düşecek Adam Mıydık?", 2004 yılında "Karşılıksız Sevmedik Mi?", 2005 yılında "Satan Satana", 2007 yılında "Ankara'ya Yağmur Yağacak", 2008 yılında "Şahit", 2009 yılında "Senin İçin ve ", 2012 yılında "O Gün" adıyla çıktı. MYD Müzik ile sanatçıları Mehmet Borukcu, İbrahim Dülger, Ali Kınık ve Kaya Kamil Kaya birçok sanatçıları yer aldı. 2013 yılında "Gurbet Türküleri" albümü 2014 yılında Son Albümü "Nadas" ile devam etmektedir. Ülkücü ve Türk Milliyetçisi kimliğiyle bilinen Yıldızdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim müziklerini yapmaktadır. Özellikle "Türkiyem" ve partiye ithafen yaptığı "Harekete geçmek lazım" adlı eserleri Türkiye genelinde çok popüler olmuştur. Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet, Gülsüm ve İrem isimli üç çocuk babasıdır.