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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz kimdir?

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Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz kimdir?

Kısa bir süre önce anne olan Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, doğum sürecini anlattıkları biri video çekti. İkilinin Youtube’de paylaştığı video kısa sürede pek çok kişi tarafından izlenirken Caner Erdeniz’in hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz kimdir?

Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'de forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 boyundaki Caner Erdeniz, Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.

Profesyonel kariyerine 2003 yılında alt yapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başlayan Caner Erdeniz, 2012-2014 yılları arasında forma giydiği Aykon TED Kolejliler ayrılarak, 23 Haziran 2014'te TBL takımlarından Beşiktaş İntegral Forex ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü. Gözlerden uzak bir yaşam süren Caner Erdeniz, mayıs ayında nişanlandığı Müge Boz ile 13 Haziran'da İspanya Barcelona'da evlendi. Çiftin Vina ismini verdikleri kızlarını 24 Kasım’da kucağına aldı.

 

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