Miss Turkey’in 15 numaralı finalisti Tiffany İnci Kurak kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey 2019’un büyük finaline kalmayı başaran isimlerden biri de Tiffany İnci Kurak oldu. Zorlu aşamalardan başarıyla geçen Tiffany İnci Kurak’ın Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzellik Yarışması) finalinde derece alıp almayı kısa bir süre sonra belli olacak. Peki, Peki, Miss Turkey’in 15 numaralı finalisti Tiffany İnci Kurak kimdir, kaç yaşında?
Ön elemelerin ardından Miss Turkey’in 2019 20 finalisti tanıtıldı. Finalistlere ait bilgiler resmi sayfa ve sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşıldı. Miss Turkey finalinde boy gösterecek isimlerden biri de Tiffany İnci Kurak oldu. Peki, Miss Turkey’in 15 numaralı finalisti Tiffany İnci Kurak kimdir, kaç yaşında?
15 numarayla jüri karşısına çıkacak olan Miss Turkey güzeli, 1.78 boyunda ve 23 yaşında. Mildred Scheel Schule’de pazarlama ve satış danışmanlığı bölümünde eğitimini sürdürüyor.
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