Milyon hayali suya düştü

2014’te yayınlandı

Dört yıl önce katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran Aykübe Pusat’ın, o dönem Kenan Işık’ın sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Yarışmanın 5 Mayıs 2014’te ekrana gelen bölümünde Pusat, 7’nci soruya kadar gelmişti.

Türkü sorusunda çekildi

“Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?” sorusuna “Ali Ekber Çiçek” yanıtını veremeyen Pusat, telefon jokeri hakkını kullandı. Ancak buna rağmen yanıttan emin olamadı. Bunun üzerine de kazandığı 7 bin 500 lirayı alarak yarışmadan çekildi.









Aybüke Pusat, yarışmaya 125 bin lira hedefiyle katılmış ancak 7 bin 500 liralık soru sonrası yarışmacı koltuğundan kalkmıştı.