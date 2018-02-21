Mert Alaş kimdir kaç yaşında?

Ünlülerin fotoğrafçısı Mert Alaş, 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Londra'da ikamet eden Alaş, Marcus Pigott ile beraber yürüttükleri ajansla dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasına girmiştir. Kariyerinde 1993 yılında Londra'ya taşınarak önemli bir adım atan Mert Alaş, 1994 yılında Marcus Pigott ile tanışmış ve o yıllarda birlikte çalışmaya başlamıştır. İlk çekimlerini Dazed&Confused’a yapan Marcus ve Mert, Madonna’dan Lady Gaga’ya, Kate Moss’tan Daria Werbowy’a birçok ünlü ile çalışmaktadır. Mert Alaş, muhabirimiz ALi Tufan Koç'a kendisii şu şekilde tanımlamıştır;

Bugün burada olmanın sebebi ne kadarı şans ve tesadüf, ne kadarı planlı?

- Plan hiç yok, olmadı da... Planlı olmayı hiç beceremedim. İnsan, hayat rüzgarında bir yaprak gibi. İyi rüzgara denk geldim, çok çamur yapmadı, hepsi bu.

Hayat zorlaşınca ne yaparsın?

- Yalnız kalır, doğaya dönerim. Çıplak ayak toprağa basarım. Dinlerim, dinlenirim.

En çok kimi dinlersin?

- Kendimi.

En çok neyi özlersin?

- Annemi ve 90’ları... Her şeyin başlama noktası.

Çok ağlar mısın?

- Sadece hüzünlü şarkılarda...

Ne zaman mutlu olursun?

- Dinlenmiş, şarj olmuş bir halde, doğanın içinde.

Zor musun?

- İstediğim şeyi biliyorum. Ona erişmek için kontrollü ve katı olmam gereken zamanlar var tabii. Bu zor olmaksa, tabii ki zor biriyim.

Hırslı mısın?

- Evet. Kendimi çok eleştiririm.