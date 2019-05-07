Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş kimdir?
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Sedef Altuntaş, yıllar sonra ikinci kez nikah masasına oturduğu haberleriyle gündeme geldi. Sedef Altuntaş, ünlü şovmen ile le 1.5 yıl evli kalmıştı. İşte, Sedef Altuntaş’ın hayatına ilişkin bilgiler
Başından 5 evlilik geçen Mehmet Ali Erbil, 2000’li yıllarda Sedef Altuntaş ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İkili, 3 haftalık flörtün ardından 28 Ağustos 2001'de nikâh masasına oturmuştu. Rüya gibi bir düğünle evlenen Erbil çiftinin mutluluğu 1,5 yıl sürdü. Eşinin kendisini aldattığını öğrenen Sedef Altuntaş, boşanma kararı aldı ve evlilik tek celsede bitti. Evlendiğinde henüz öğrenci olan Sedef Altuntaş, üniversiteden mezun oldu ve kendi işinin başına geçti. Sedef Altuntaş, annesiyle birlikte bir modaevi açtı ve kendi tasarımlarını satışa sundu.
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