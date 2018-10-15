Meghan Markle kimdir? Prens Harry ve Meghan Markle ne zaman evlendi?
Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi olan Meghan Markle'ın hamile olduğu açıklandı. Kraliyet ailesine gelin giden Meghan Markle'ın özel yaşamı gündemdeki haberler ardından yeniden merak konusu oldu. Peki, Prens Harry’nin eşi Meghan Markle kimdir? Ne zaman evlenmişlerdi?
Afro Amerikalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı olan Rachel Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de doğdu. CSI: NY, CSI: Miami, Fringe ve Suits gibi dizilerde tanındı. 2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu. Aynı zamanda Emma Watson gibi Birleşmiş Milletler kadın elçisi. Meghan Markle, yapımcı Trevor Engelson ile 2011’de evlendi. Çift iki yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Meghan Markle'i adını hayır işlerinde de sıkça duyurdu. Dior ve Victoria Beckham gibi ünlü modacıların tasarımlarını tercih eden oyuncu günlük hayatında ise oldukça spor giyiniyor. 2017 yılında nişanlandığı Prens Harry ile 2018 Mayıs ayında görkemli bir törenle evlendi. Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'yi Sussex Dükü, Markle'ı da Sussex Düşesi ilan etti.
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