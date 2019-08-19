Manço havası
Hayranları, Kuşadası’nda konser veren Mabel Matiz’i Barış Manço’ya benzetmiş.
Haliyle daldık arşive: Gerçekten yüzükleri ve kemer detayı ile Matiz, büyük ustayı andırıyor.
Ancak trendler de yakalanmış: Manço’nun meşhur pelerini, taşlı bir bomber cekete dönüşmüş örneğin.
Mabel Matiz’in çıkış yaptığı ilk günden beri kendine has bir tarzı var. Pek çok erkek şarkıcıya kıyasla keskin ve cesur. Ve başarılı. Sezar’ın hakkı Sezar’a...
Ama eski karelere bakarken aklıma düştü: Eskilerin yıldızları neden sahne kostümlerinde daha özgün ve yaratıcı?
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