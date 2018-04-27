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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
27.04.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Mahmut Cevher kimdir, kaç yaşında?

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Mahmut Cevher kimdir, kaç yaşında?

Usta oyuncu Mahmut Cevher, uzun süren sessizliğini ‘Yalnız Hayaller Kaldı’ filmiyle bozdu. Aile Şerefi, Gel Barışalım ve Bir Kadının Penceresinden gibi pek çok Yeşilçam projesinde yer alan Mahmut Cevher’in hayatı yeniden gündeme geldi. Peki Mahmut Cevher kimdir?

Mahmut Cevher, 1949 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğdu. Sanat hayatına 1976 yılında Ses Dergisi'nce düzenlenen yarışmada birinci seçildikten sonra, aynı yıl Orhan Aksoy yönetmenliğinde çevrilen Aile Şerefi adlı filmde bir rol üstlenerek başladı.

Mahmut Cevher, 1983 yılında yazdğı bir de senaryo (Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe) denemesi olan sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Yonca Cevher Yenel'in babası olan Mahmut Cevher, 70'li yıllardan günümüze kadar birçok film ve dizi de roller aldı.

Filmografisi

2007 Kilit
2006 Rüyalarda Buluşuruz
2003 Gurbet Kadını
2001 Kimse Beni Sevmiyor
1997 Böyle mi Olacaktı
1996 Kurtuluş
1995 Gölge Çiçeği
1995 Çiçek Taksi
1995 Menekşeli Vadi
1994 Yumuşak Ten
1988 Yansıma
1988 Yaşamak
1987 Aşkın İlk Yarısı
1987 Hata
1987 Arkadaşım Ve Ben
1986 Merhamet
1986 Merdoğlu Ömer Bey
1985 Küçük Mustafa Hayat Sokaklarında
1984 Sokaktan Gelen Kadın
1983 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe - Senaryo
1982 Gazap Rüzgarı
1981 Yılanı Öldürseler
1981 Aşka Dönüş
1979 İstanbul 1979
1978 Bir Kadının Penceresinden
1977 Kızını Dövmeyen Dizini Döver
1977 Meryem Ve Oğulları
1976 Hamza Dalar Osman Çalar
1976 Darbe
1976 Gel Barışalım
1976 Aile Şerefi

 

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