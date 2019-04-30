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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
AA
30.04.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

"Kurtlar Vadisi" dizisine "iftira" ve "hakaret" davasında karar

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"Kurtlar Vadisi" dizisine "iftira" ve "hakaret" davasında karar

Bir televizyon kanalında yayımlanan programda "Kurtlar Vadisi" dizisi hakkında yapılan yorumlarda, "iftira" ve "hakaret" suçunu işledikleri iddia edilen 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı . Mahkeme, programın sunucuları Nihat Doğan, Ömür Varol ve yayın sorumlusu Cihat Zembat'ı "iftira" ve "hakaret" suçlarından birer yıl sekizer ay hapis ile 23 bin 280'er lira adli para cezasına çarptırdı. Sanıklara verilen hapis cezası, 1 yıl 8 ay süreyle ertelendi

İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler ve sanıklar katılmazken tarafların avukatları geldi.
Duruşmada söz verilen sanıkların avukatları, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Nihat Doğan, Ömür Varol ile Cihat Zembat'ı "zincirleme iftira" suçundan birer yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların bu cezalarının 1 yıl 8 ay süreyle ertelenmesine karar verdi.
Aynı sanıklara "hakaret" suçundan ayrı ayrı 23 bin 280 lira adli para cezası veren mahkeme, diğer sanıklar Gülşah Saraçoğlu ve Bircan İpek'in ise beraatlerine hükmetti.
- İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat'ın, uzun yıllar televizyonda gösterilen "Kurtlar Vadisi Pusu" adli dizinin yapımcısı olan Pana Film unvanlı şirketin ortağı olduğu belirtilmişti.
İddianamede, müştekilerin, Beyaz TV'deki "Söylemezsem Olmaz" adlı programda, yapımcılığını üstlendikleri dizinin 159. bölümündeki bazı sahnelerin uydurma görüntülerle bağdaştırılıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suç teşkil eden eylemler yapılacağına dair tehdit şeklinde yorumlandığı, yine ileride kullanmak üzere 2016 yılı mayıs ayında patent başvurusunu yaptıkları "Kurtlar Vadisi Darbe" isminden FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları sonucunu çıkaran yorumlar yaparak kendilerine hakaret edildiğini ve iftira atıldığını söyledikleri aktarılmıştı.
Şaşmaz ve Canpolat'ın sorumlu tüm kişilerden şikayetçi olduklarını söylemeleri üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, eylem tarihinde programın sanıklar Nihat Doğan, Ömür Varol, Gülşah Saraçoğlu ve Bircan İpek tarafından sunulduğu, Cihad Zembat'ın ise yayının sorumlusu olduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.
İddianamede, bu kapsamda sanıkların "hakaret" ve "iftira" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 1 yıl 9 ay onbeşer günden 8 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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