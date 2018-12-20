Kitap ve tasarım işbirliği
Saffet Emre Tonguç ve Anatoli markasının kurucusu Beyhan Bağış işbirliklerini özel bir davet ile duyurdu. Davete cemiyet ve iş dünyasından birçok isim katıldı.
Anatoli markasının kurucusu Beyhan Bağış ve Saffet Emre Tonguç, yeni bir işbirliğine imza attı. Bu işbirliğin tanıtımı Swissôtel The Bosphorus İstanbul’un Resto-Bar’ı Gabbro'da yapıldı.
REVNA DEMİRÖREN
Tonguç, davette hem yeni çıkardığı "Ayrıcalıklı Rotalar / Türkiye" kitabını hem de Anatoli ile tasarladığı ve İstanbul’un en güzel aşk hikâyelerinden birini anlatan kahve fincanlarını tanıttı.
FİGEN KIRAL - SAFFET EMRE TONGUÇ - ŞULE ARGÜDER - BEYHAN BAĞIŞ - ÖZGE SANDER
UĞUR TALAYHAN - BEYHAN BAĞIŞ - SAFFET EMRE TONGUÇ
IŞIL REÇBER
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