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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN- Mehmet BULDU/BURSA, (DHA) - 
29.04.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusu

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Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusu

BURSA’da avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, Instagram hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, milyonlarca takipçisi bulunan Kerimcan Durmaz’ın ’hayasızca hareketler’, ’cinsel taciz’ ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde müstehcen görüntülerini paylaştığı iddiasıyla büyük tepki çekmişti. Kısa bir süre sonra paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, ’Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sehven ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum’ mesajı yayınlamıştı.

Kerimcan Durmaz’ın bu paylaşımının ardından, avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, bugün Bursa Adliyesi’ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Altıkardeş, ”Kerimcan Durmaz’ın resmi hesabından, tüm takipçilerin görebileceği şekilde müstehcen görüntüleri paylaşılmıştır. Durmaz, daha sonra hayasızca hareketler ve cinsel taciz içeren görüntülerin kendisine ait olmadığına dair paylaşımlarda bulunmuştur. Şüphelinin havaalanında kendi sayfasında paylaşım olduğu ve daha sonra sildiği akabinde fan sayfalarında ve haber sitelerinde paylaşılan görüntülerindeki kıyafetleri görünmektedir dedi.

’ÇOCUK DENECEK YAŞTA TAKİPÇİLERİ VAR’

Şüphelinin çocuk denecek yaşta takipçilerinin olduğunu belirten avukat Merve Saruhan Aydıngöz ise "Ben bir anneyim, avukat olan arkadaşımın da iki çocuğu var. Bu görüntüleri çocukların izlediğini düşünürsek, geçirecekleri travmaları düşünemiyorum. Son günlerde artış gösteren cinsel istismarın toplumsal olarak infiale neden olduğu bu günlerde birçok takipçisi bulunan şüphelinin herkesin görebileceği şekilde hareket ve cinsel taciz içeren paylaşımlarda bulunması kamuoyu vicdanını ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Kerimcanın hareketleri Türk toplumunun ahlak yapısına aykırıdır. Bizim gibi herkesi Kerimcanın paylaşımına tepki göstermeye davet ediyoruz. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, dilekçenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi için suç duyusunda bulunduk. Sulh Ceza Hakimliğinden de hesabının kaldırılması için müracaatımızı yapacağız" dedi.

Suç duyusunda bulunan iki avukat, daha sonra Bursa Adliyesinden ayrıldı.

 

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