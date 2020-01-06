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Haber Giriş: 06.01.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Keremcem ve sevgilisi Gazal'den samimi açıklamalar

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Keremcem ve sevgilisi Gazal'den samimi açıklamalar

Keremcem, önceki gün İranlı sevgilisi Gazal ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife takıldı.

Keremcem, “Yılbaşında Bodrum’a annemin yanına gittik, bizim için çok özel bir gündü. Çünkü ilişkimizin birinci yılını doldurduk. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor. Yeni bir albüm hazırlığına başlayacakken, yeni bir film projesi teklifi aldım. Henüz netleşmedi ama sıcak bakıyorum, şimdi işe başlamadan bir şey söylemek olmaz” dedi.

Keremcem ve sevgilisi Gazalden samimi açıklamalar


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