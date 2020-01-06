Keremcem ve sevgilisi Gazal'den samimi açıklamalar

Keremcem, “Yılbaşında Bodrum’a annemin yanına gittik, bizim için çok özel bir gündü. Çünkü ilişkimizin birinci yılını doldurduk. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor. Yeni bir albüm hazırlığına başlayacakken, yeni bir film projesi teklifi aldım. Henüz netleşmedi ama sıcak bakıyorum, şimdi işe başlamadan bir şey söylemek olmaz” dedi.





