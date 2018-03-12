Kendi kulvarımın birincisiyim

◊ Hayırlı olsun, “Gelinim Mutfakta” programıyla hafta içi her gün ekrana geleceksiniz. Neydi bu projede sizi cezbeden?

- “Gelinim Mutfakta” bir gündüz kuşağı programı. Uzun zamandır tekrar gündüz kuşağına bir proje yapmak istiyordum ve Allah kalbime göre verdi. İçime sinen ve beni cezbeden yanı, programın samimiyeti ve Kanal D’de olması. İnsanlara bu sıcaklığın geçeceğine yürekten inanıyorum.

◊ Programı sizden dinleyelim... İzleyiciyi neler bekliyor?

- “Gelinim Mutfakta”, gelinlerin yemek yaptıkları, kayınvalidelerin ise puanladıkları bir yarışma programı. Gelinlerimizin el mahareti konusunda kendilerini ispat etmeye çalıştıkları bir platform. Çok gerçek ve samimi. Yani komşumuzun geliniyle yaşadığı diyaloglara tanık olacağız. Beni heyecanlandıran da bu oldu zaten. Çekimlerde hayretler içinde kalıyorum! (Gülüyor)

◊ Bir tarafta gelinler bir tarafta kayınvalideler olacak. Sizin de işiniz kolay olmayacak herhalde...

- Evet, ben arayı bulmaya ve ekrana yansıyan enerjilerinin doğru olmasını sağlamaya çalışacağım. Bizim kültürümüzde kayınvalideler her zaman gelinlerinden daha iyi yemek yaptıklarını ve oğullarının en çok annelerinin yemeklerini sevdiklerini iddia ederler. Gelinlerse, “Hayır, kocam artık benim yemeklerimi beğeniyor” derler. Dolayısıyla bu program çok hayatın içinden.

SEYİRCİYLE GÖZ GÖZE GELİNCE İÇİM KIPIR KIPIR OLUYOR

◊ Bildiğimiz kadarıyla ilk defa bir yarışma programı sunacaksınız. Heyecanlı mısınız?

- Yarışma programı sunmak benim için bir ilk olacak. Ben haftada üç, dört gün sahneye çıkıp canlı performans sergiliyorum ve hâlâ seyirciyle göz göze geldiğim için içim kıpır kıpır oluyor. Bu işte heyecanımı kaybedersem başarılı olamam. Çok ama çok heyecanlıyım.

◊ Çocukluk yıllarınızda tiyatro yaptınız, sonrasında müzik geldi ve şimdi de sunuculuk yapıyorsunuz. Hepsini deneyimlemek size neler kattı?

- Ben öğrenmeyi çok seviyorum. Yeni nesilden gelen arkadaşlara da sohbet esnasında hep bunu söylerim. Eğitim alın, korkmayın. Deneyin, tecrübe edin. Benim de hâlâ öğreneceğim çok şey var. Okumaktan, izlemekten ve yeni yerler keşfetmekten hiç vazgeçmedim. Yeni insanlar tanımak bile bir deneyimdir. Yıllarca çok deneyimli kişilerle çalıştım. Tiyatro eğitimi alırken de Mahir Canova ve Müşfik Kenter gibi önemli isimlerin öğrencisiydim. Öğrendiğim her şeyi yanıma kâr sayar, cebimde biriktiririm.

◊ Yıllardır yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Kendinizi yorgun hissettiğiniz oldu mu?

- Çok yoruluyorum. Yatağa yattığımda “Mahvoldum bugün” diyorum. Ama sabah yepyeni bir güne uyanıyorum. Sevdiğim işi yaptığım için mutluyum. Kendi kulvarımın birincisiyim. Bunun mutluluğu insana yorgunluk vermiyor.

YENİ ALBÜM GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

◊ Yeni projeler var mı bu arada?

- Evet, var. Özellikle bir tanesi var ki; beni çok heyecanlandırıyor. Keşke söyleyebilsem, ama bana her şeyi yasaklıyorlar. Onun dışında yeni şarkılar da yolda tabii, gümbür gümbür geliyor. Bir albüm hazırlıyorum, içinde Soner Sarıkabadayı, Gülşen, Yıldız Tilbe ve sürpriz birçok pop müziğin önemli isimlerinin şarkıları olacak. Yaza yetiştirmeye çalışıyorum.

◊ Sahnede başarılı olmanızın sırrı ne?

- İşimi çok severek yapıyorum. İnsanların sahneme geldiğinde, yüzlerinde hayranlıkla beni izliyor olmaları bana “Daha da iyi olmalıyım” dedirtiyor. Hep üstüne koyarak gitmeye çalışırım. Ekibimle birlikte profesyonelce çalışıyoruz. Ama bu profesyonelliğimiz asla samimiyetimizi yitirmemizi sağlamıyor. Bu da insanlara geçiyor herhalde.

TAKILARIM VE ÇANTALARIMDAN VAZGEÇEMEM

◊ Kostümleriniz çok beğeniliyor. Program için özel bir hazırlık var mı?

- Olmaz olur mu? Her gün için ayrı ayrı özen gösteriyoruz. Zaten moda özel ilgi alanlarımdan biri olduğu için, bu konuda hassasım ve çok önemli Türk modacılarla çalışıyorum.

◊ Gardırobunuzun vazgeçilmez parçası nedir?

- Aksesuvar olarak soruyorsanız, takılarımdan ve çantalarımdan vazgeçemem. Siyah takım elbise, siyah pantolon ve gömlek vazgeçilmez parçalarım.

◊ Sosyal medya sayesinde sevenlerinizle birebir iletişim kuruyorsunuz ancak olumsuz yorumlar da olabiliyor. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Olumsuz yorumların bazılarına inanmıyorum. Madem beni beğenmiyorsun, o zaman sayfamda ne işin var? Fakat seviyeli bir şekilde yapılan eleştirileri ciddiye alıyorum. Bir yorumun ne sebeple geldiği hemen anlaşılıyor. Sebep kıskançlıksa beni hiç etkilemiyor.

ARKADAŞLARIMI GÖREMEZ OLDUM

◊ Kafanızı dinlemek istediğinizde neler yaparsınız?

- Haftada 3 gün pilatese gidiyorum. Sabahları özellikle, dinç olmamı sağlıyor. Onun dışında iş dolayısıyla da çok seyahat ettiğim için evimde dinlenmek bana iyi hissettiriyor. Açıkçası kendime ayırdığım çok vaktim olmuyor. Sahne hayatı dışında artık bir de yoğun bir tempoda program çekimleri var. Arkadaşlarımı bile göremez oldum.