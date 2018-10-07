Kemal Doğulu: Bir an önce amca olmak istiyorum!
Ünlülerin stilisti Kemal Doğulu, önceki gün Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.
Özellikle gençlere vücutlarını tanımaları gerektiğini söyleyen Kemal Doğulu, "Sırf moda diye giyinmeyin. Bu çok yanlış" dedi.
Kemal Doğulu, sanat dünyasıyla ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı.
ALEYNA'NIN HASTASIYIM
Doğulu, son dönemin yıldızı Aleyna Tilki'yi çok sevdiğini belirterek, "Aleyna'nın hastasıyım" dedi. "Tarzını nasıl buluyorsunuz" sorusuna ise "Aleyna bana gelsin. Rahat bırakın şu kızı" açıklamasında bulundu.
HADİSE ÇOK FARKLI
Doğulu, cesur kıyafetleriyle çok konuşulan Hadise için, "Hadise farklı. Kendini o kostümler içinde iyi hissediyor demek ki... Bence sahne için güzel giyiniyor. Beğeniyorum sahne kostümlerini" dedi.
KİMSE KUSURA BAKMASIN, EN İYİ GİYENEN GÜLŞEN
Sahne sanatçıları içinde en beğendiği ismi de açıklayan Doğulu, "Kimse kusura bakmasın en beğendiğim, en iyi giyenen Gülşen... Çok güzel giyiniyor" diye konuştu.
ARTIK AMCA OLMAK İSTİYORUM
Erkek sanatçılardan ise "Kardeşim Kadir Doğulu'nun tarzını çok beğeniyorum. Ayrıca bir an önce amca olmak istiyorum" diyerek kardeşi Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'e gönderme yaptı.
ERKEK ADAM KAŞ ALDIRMAZ, MAKYAJ YAPMAZ
Çarpıcı açıklamalarına devam eden Doğulu, "Erkek adam kaşını almaz bana göre. Makyaj yapmaz. Yüzüne de nemlendirici sürmez" sözleriyle büyük alkış aldı.
ASIL MESLEĞİM KUAFÖRLÜK
Asıl mesleğinin kuaförlük olduğunu dile getiren Kemal Doğulu, "Zaman içinde kendimi buralarda buldum. Bu sezon ekranlarda olmayacağım. Belki önümüzdeki sezon olabilir. Televizyon beni çok yordu" dedi.
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