İşte Dilber Ay'ın gerçek ölüm nedeni!
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden usta sanatçı Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Ay'ın kalp krizinden ölmediğini söyleyerek asıl ölüm nedenini açıkladı.
Akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Dilber Ay'ın ölüm nedeni olarak kalp krizi denildi. Ancak Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, katıldığı canlı yayınla eşinin gerçek ölüm sebebini açıkladı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan İbrahim Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını belirtti. Karakaş, yaşadığı acıyı canlı yayında anlatırken, gözyaşlarına boğuldu.
İŞTE ÖLÜM NEDENİ
Yaplan açıklamaların ve basında yer alan haberlerin aksine Dilber Ay'ın kalp krizinden değil ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu belirtti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle