İşte Deniz Seki'nin yeni sevgilisi
Evlilik planları yaptığı Faruk Salman ile yolları ayrılan şarkıcı Deniz Seki gönlünü Murat Karabova'ya kaptırdı.
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Murat Karabova aylardır peşinde olduğu Deniz Seki'nin gönlünü çaldı. Karabova'nın ilgisine kayıtsız kalmayan Seki, işadamıyla aşk yaşamaya başladı.
Geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti.
İşadamı Murat Karabova'nın bir dönem Seda Sayan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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