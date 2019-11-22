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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

İşte Cem Yılmaz'ın yeni filmleri

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İşte Cem Yılmaz'ın yeni filmleri

Cem Yılmaz, ‘Karakomik Filmler’ serisinin yeni filmlerini seyirciyle buluşturmak için gün sayıyor. ‘Emanet’ ve ‘Deli’nin yer aldığı ‘Karakomik Filmler 2’, 17 Ocak’ta vizyona girecek. Ünlü komedyen iki ayrı rolle seyirci karşısına çıkacak.

CEM Yılmaz, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği “Karakomik Filmler” serisinin ilk filmleri “Kaçamak” ve “2 Arada”yı 18 Ekim’de seyirciyle buluşturmuştu.

Ünlü komedyen serinin üçüncü ve dördüncü filmlerini de tamamladı. “Emanet” ve “Deli”, 17 Ocak’ta “2 film birden” konseptiyle vizyona girecek. Seyirci, iki filmi aynı seansta tek biletle izleyecek. Cem Yılmaz’ın Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer ve Celil Nalçakan’la kamera karşısına geçtiği “Emanet”, babasının vefatının ardından şöhret olma hayaliyle yola çıkan Birol’un yaşadığı macerayı konu alıyor. Ünlü komedyenin başrolü Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi ve Emin Gürsoy’la paylaştığı “Deli” ise taksici Güven’in bir gece mesaisinde yaşadığı olayları anlatıyor.

Fragman ve afiş yayınlandı

Cem Yılmaz’ın iki farklı karakterle seyirci karşısına çıkacağı “Karakomik Filmler 2”nin afişi ve ilk fragmanı yayınlandı. Filmin sosyal medya kanallarında izleyiciyle buluşan görüntüleri, ilgiyle karşılandı.

 

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