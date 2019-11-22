İşte Cem Yılmaz'ın yeni filmleri
Cem Yılmaz, ‘Karakomik Filmler’ serisinin yeni filmlerini seyirciyle buluşturmak için gün sayıyor. ‘Emanet’ ve ‘Deli’nin yer aldığı ‘Karakomik Filmler 2’, 17 Ocak’ta vizyona girecek. Ünlü komedyen iki ayrı rolle seyirci karşısına çıkacak.
CEM Yılmaz, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği “Karakomik Filmler” serisinin ilk filmleri “Kaçamak” ve “2 Arada”yı 18 Ekim’de seyirciyle buluşturmuştu.
Ünlü komedyen serinin üçüncü ve dördüncü filmlerini de tamamladı. “Emanet” ve “Deli”, 17 Ocak’ta “2 film birden” konseptiyle vizyona girecek. Seyirci, iki filmi aynı seansta tek biletle izleyecek. Cem Yılmaz’ın Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer ve Celil Nalçakan’la kamera karşısına geçtiği “Emanet”, babasının vefatının ardından şöhret olma hayaliyle yola çıkan Birol’un yaşadığı macerayı konu alıyor. Ünlü komedyenin başrolü Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi ve Emin Gürsoy’la paylaştığı “Deli” ise taksici Güven’in bir gece mesaisinde yaşadığı olayları anlatıyor.
Fragman ve afiş yayınlandı
Cem Yılmaz’ın iki farklı karakterle seyirci karşısına çıkacağı “Karakomik Filmler 2”nin afişi ve ilk fragmanı yayınlandı. Filmin sosyal medya kanallarında izleyiciyle buluşan görüntüleri, ilgiyle karşılandı.
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