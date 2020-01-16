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Haber Giriş: 16.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Işın Karaca çılgına döndü: O kadar ağır bir laf ki

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Işın Karaca çılgına döndü: O kadar ağır bir laf ki

Işın Karaca önceki akşam Karnaval Medya Grubu’nun Portaxe’te düzenlediği yeni yayın dönemi partisine katıldı.

Tuğrul Odabaş’tan boşandıktan kısa süre sonra müzisyen Can Yapıcıoğlu’yla aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı, “Evliliğinizin bitmesine bu ilişkinin yol açtığı iddiası doğru mu?” sorusunu duyunca çılgına döndü:

“Çıkan haberleri soruyorsunuz. Tarihlerine bir bakın, öyle sorun. O kadar ağır bir laf ki, hiç kimse bunun altından kalkamaz. Çok ayıp bir şey.
Halkı böyle yönlendiriyorsunuz, onlar da bize ana avrat dümdüz gidiyorlar.”

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