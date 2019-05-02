İkinci kez ‘dalya’
KOMEDİ programı “Güldür Güldür Show”, 200’üncü bölüme ulaştı. İkinci kez ‘dalya’ diyen ekip, BKM Tiyatro’da kutlama yaptı.
Kutlamaya programın 200’üncü bölümüne konuk olan Zihni Göktay da katıldı. Çekim öncesi kutlama pastasını usta oyuncu ile kesen Güldür Güldür ekibi, objektife mutluluk pozu verdi. Güldür Güldür oyuncuları, hem 200’üncü bölümün hem de Zihni Göktay gibi duayen bir sanatçıyla aynı sahnede rol almanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.
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