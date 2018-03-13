Hiç zenginlerin arasında olmadım

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, “Hadi Be” programının konuğu, Salih Kalyon oldu.Usta oyuncu merak edilenlerini ve bilinmeyenlerini anlattı.



“Şevkat Yerimdar” dizisinde rol alan Salih Kalyon, kendisine hep fakir fukara rolleri uygun görüldüğünü, bu dizide ise uzun zamandan sonra ilk kez varlıklı birini canlandırdığını söyledi: “Benim en iyi tanıdığım tipler, fakir fukara tipleri. Hiçbir zaman yaşamımda çok zengin, varlıklı insanları tanımadım, onların arasında olmadım ki onları gözlemleyeyim, onları sahneye aktarayım. Zenginlik nasıl bir şeymiş, onu da daha kavrayamadım, çünkü dizide giydiğim kostümler ve olanaklar da beni çok zengin bir antikacı durumunda göstermiyor. Kendimi mahalledeki esnaftan biri gibi görüyorum.”

Hababam Sınıfı’nda Vak Vak Rıza’yı oynuyorum

Salih Kalyon, BKM’nin sahnelediği “Hababam Sınıfı” oyununda canlandırdığı karakteri şöyle anlattı: “Rıfat Ilgaz’ın çizdiği kahramanlardan Vak Vak Rıza adında bir coğrafya öğretmeni. Kulakları ağır işitiyor, sağır. Bir alet getirtmiş Almanya’dan, zaman zaman çalışıyor, zaman zaman da bozuluyor. Küfrediyor, sinirleniyor. Oyunu BKM’de oynuyoruz ama turneler de yapacağız.”

İnek Şaban’ı tiyatroda bir kadın oynuyordu

Kalyon, “Hababam Sınıfı”nın eski tiyatro oyununda İnek Şaban’ı bir kadın oyuncunun canlandırdığını söyledi: “Ben filmden önce tiyatrosunu hatırlıyorum ‘Hababam Sınıfı’nın. ‘Hababam Sınıfı’nı ilk tiyatrolaştıran, değerli tiyatro ustamız Ulvi Uraz. Ulvi Uraz Tiyatrosu diye bir tiyatromuz vardı. Zeki Alasya ve Metin Akpınar kardeşlerimiz de oradaydılar. ‘Hababam Sınıfı’nın ilk kadrosunu da onlar oluşturmuşlardı. İnek Şaban’ı bir hanım oynuyordu orada; Suzan Ustan diye bir ablamız. Bizden birkaç yaş büyük. Saçları kısa kesilmişti, erkek rolündeydi.”