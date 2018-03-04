Hazal Kaya: Ben de fena çıkmadım ve savrulmadan bugüne kadar geldim.

Moderatörlüğünü Suzan Güverte’nin üstlendiği panelde ünlü oyuncu, yönetmen Hilal Saral’la birlikte soruları yanıtladı. Kaya, Güverte’nin “Hiç sansasyonel biri olmadınız. Bunu nasıl başardınız?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Sansasyonel biri olmadan da işimi yapabiliyorum. Bunu nasıl başarıyorum, ben de bilmiyorum. Sektör oldukça hoyrat. Sansasyonel olmasak da ‘mış’ gibi olabiliyor, çoğu zaman. Ama zamanla öğreniyoruz. Sadece çalıştım ve sevdiğim işi yaptım. Çok erken yaşta böyle güzel projelerle başlamak da şanstı, böyle güzel insanlarla çalışmak da. Ben de fena çıkmadım ve savrulmadan bugüne kadar geldim.”