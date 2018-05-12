Hazal Filiz Küçükköse Ali Mert Akyüz ile görüntülendi
Hazal Filiz Küçükköse, Beşiktaş'ta bir restoranda erkek arkadaşıyla görüntülendi. Patlayan flaşları görünce panikleyen Hazal Filiz Küçükköse'nin yanındaki ismin, Ali Mert Akyüz olduğu öğrenildi. Çift, habercileri fark edince baş başa görüntülenmemek için mekanda tanıştıkları bir çifti masalarına davet etti
Önceki akşam erkek arkadaşıyla yemeğe çıkan Hazal Filiz Küçükköse, dönüşte evinin yolunu şaşırdı. Ara sokaklarda dönüp duran genç oyuncu, patlayan flaşlarla iyice paniğe kapıldı.
Oyuncu Tuan Tunalı’dan geçen ay boşanan Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam yeni erkek arkadaşıyla Beşiktaş’taki bir restorandaydı. Çift, habercileri fark edince baş başa görüntülenmemek için mekanda tanıştıkları bir çifti masalarına davet etti. Grup, yemekten hep beraber kalktı.
Sorular üzerine “Biz sadece arkadaşız” diyen Küçükköse, ardından direksiyona geçti ve panikten farları bile yakmayı unutup trafiğe çıktı. Yanlarındaki çift, Etiler girişinde araçtan inip bir taksiye geçti, genç oyuncu ile sevgilisi de Zekeriyaköy’e doğru hareket etti.
Ancak evinin yolunu bulmakta zorlanan oyuncu ara sokaklarda kayboldu. O sırada flaşlar patlayınca da camı açıp şöyle dedi: “Arkadaşımı evine bırakacağım. Benim de evim burada ama bu sokaklara ilk defa girdim ve kayboldum.”
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