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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.05.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Hazal Filiz Küçükköse Ali Mert Akyüz ile görüntülendi

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Hazal Filiz Küçükköse Ali Mert Akyüz ile görüntülendi

Hazal Filiz Küçükköse, Beşiktaş'ta bir restoranda erkek arkadaşıyla görüntülendi. Patlayan flaşları görünce panikleyen Hazal Filiz Küçükköse'nin yanındaki ismin, Ali Mert Akyüz olduğu öğrenildi. Çift, habercileri fark edince baş başa görüntülenmemek için mekanda tanıştıkları bir çifti masalarına davet etti

Önceki akşam erkek arkadaşıyla yemeğe çıkan Hazal Filiz Küçükköse, dönüşte evinin yolunu şaşırdı. Ara sokaklarda dönüp duran genç oyuncu, patlayan flaşlarla iyice paniğe kapıldı.

Oyuncu Tuan Tunalı’dan geçen ay boşanan Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam yeni erkek arkadaşıyla Beşiktaş’taki bir restorandaydı. Çift, habercileri fark edince baş başa görüntülenmemek için mekanda tanıştıkları bir çifti masalarına davet etti. Grup, yemekten hep beraber kalktı.

Sorular üzerine “Biz sadece arkadaşız” diyen Küçükköse, ardından direksiyona geçti ve panikten farları bile yakmayı unutup trafiğe çıktı. Yanlarındaki çift, Etiler girişinde araçtan inip bir taksiye geçti, genç oyuncu ile sevgilisi de Zekeriyaköy’e doğru hareket etti.

Ancak evinin yolunu bulmakta zorlanan oyuncu ara sokaklarda kayboldu. O sırada flaşlar patlayınca da camı açıp şöyle dedi: “Arkadaşımı evine bırakacağım. Benim de evim burada ama bu sokaklara ilk defa girdim ve kayboldum.”

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