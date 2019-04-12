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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.04.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Harika Avcı kimdir kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

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Harika Avcı kimdir kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

Harika Avcı, adının gündeme gelmesinin ardından birçok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Kariyeri boyunca birçok parçaya imzasını atan Harika Avcı, bazı filmlerde de boy göstermiştir. Peki, Harika Avcı kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Harika Avcı, 2 Şubat 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 

Annesinin adı Sabriye Ocak'dır. İlk okulu bitirdikten sonra okumayı ortaokulda bırakır. 11 yaşında bir tütün fabrikasında işçi olarak annesi ile birlikte çalışmaya başlar. İzmirli Nermin Ocak'ın hikayesi tıpkı filmlerdeki gibidir.

Nermin Ocak (Harika Avcı) bir gün annesiyle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda gezinmektedir. İzmir'in ünlü reklam şirketinin sahibi Ahmet Gül de tesadüfen oradan geçmektedir. Ahmet Bey, bu çok beğendiği genç kızın yolunu keser ve onun sekreteri olması için teklifte bulunur. Nermin fabrika işçiliğinden sekreterliğe terfi etmiştir.

Kısa bir zaman sonra "gazinocu Nuri bey" gazinosunun reklam işleri için bir gün reklam ajansına telefon eder. Telefona çıkan sekreter Nermin'e, "Senin sesin ne kadar güzelmiş. Ajansa gelince tanışmak isterim," der. Nuri Bey de, tıpkı arkadaşı Ahmet Bey gibi Nermin'e iş teklif etmekte hiç tereddüt etmez. Birkaç gün sonra Nermin, gazinocu Nuri'yle tanıştırılır. Bir hafta sonra ismi gazinonun neon ışıklı tabelasındadır. Nermin artık 'harika' bir 'avcı' olmuştur.

Birçok sevgilisi olmuştur. Harika Avcı şöhret olduktan sonra yaptığı röportajlardan birinde birlikte olduğu ilk sevgilisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfında okuyan İranlı bir genç olduğunu söyler. Şöhret olduktan sonraki ilk sevgilisi ise Türk Sanat Müziği'nin ünlü sesi Ahmet Özhan olmuştur. Bundan sonra zengin erkekleri seçecek, sürekli sevgili değiştirecektir. 5 Mart 1994 tarihli bir röportajında şöyle demiştir Avcı: "Benim için boy pos önemli değil. Bana göre cüzdanı dolu olan erkek yakışıklıdır.".

Kuveytli trilyoner işadamı Bedii Cihanel, Harika Avcı'nın basına yansıyan en zengin sevgililerinden ilki olarak kabul edilir.Aşk yaşadığı kişiler arasında Futbolcu Rıdvan Dilmen, Aydan Şener'in eski eşi futbolcu Ayhan Akbin, Sezercik filmlerinden tanıdığımız Sezer İnanoğlu, fındık kralı Lokman Kondakçı, trilyoner işadamı Reha Süren, Nükhet Duru'nun eski eşi işadamı Dikran Masis, müzisyen Onno Tunç, Fedon, işadamı Bedri Deren, Oyuncu Cem Özer, Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar gibi isimler de vardır.

Harika Avcı bir dönem 1980li yılların Türk Sineması'na damgasını vurdu ve bir çok film çevirdi. Ayrıca şarkı söylediği yıllarda 16 albüm çıkardı ve prodüktörlüğünü Neşe Karaböcek'in ve Gülden Karaböcek'in kocası olan 3 Kasım 2008'de vefat eden Atilla Alpsakarya yapmıştır.

Harika Avcı, Kendisinden 20 yaş küçük menajeri ve bilgisayar yazılımcısı İbrahim Öztürk ile 14 Şubat 2009 da evlendi.

ALBÜMLERİ

1986: Sende Sevgi Yok / Ne Anlami Var

1987: Alışırım

1988: Seni Ben Unutmak Istemedim Ki (Almanya)

1989: Canım Gibisin

1990: Sen Delimisin

1991: Hayalimdeki Harika Avcı

1992: Alışırım & Sen Delimisin (Turkuola)

1993: Işte Yine Harika Avcı

1996: Nazar Boncuğu

1998: Kolay Değil

2001: Aşkımız Bir Uçurum

2003: Sürünüyorum Remix

2004: Deliyim

2005: Oyna

2009: Alışırım (Yeni Baski)

2011: Elenor Collections Turk Sanat Muzigi - Harika Avci

2015: Mavi Siyah

2016: Collection (Best Of Albüm)

FİLMLERİ

1998 - Ölümün El Yazısı

1995 - Gizli Aşk (tv dizisi)

1989 - Gönül Garip Bir Kuştur

1989 - Öyle Bir Kadın ki

1989 - Sevgiler Düşlerde Kaldı

1987 - Alışırım

1987 - Kalbimdeki Düşman

1987 - Temas

1987 - Yasemin

1986 - Sıcak Yatak

1986 - Sevgi Çıkmazı

1986 - Acı Dünya

1985 - Ateş Dağlı

1985 - Vahşi Aşk

1978 - İyi Aile Çocuğu

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