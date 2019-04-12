Harika Avcı kimdir kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?
Harika Avcı, adının gündeme gelmesinin ardından birçok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Kariyeri boyunca birçok parçaya imzasını atan Harika Avcı, bazı filmlerde de boy göstermiştir. Peki, Harika Avcı kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Harika Avcı, 2 Şubat 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Annesinin adı Sabriye Ocak'dır. İlk okulu bitirdikten sonra okumayı ortaokulda bırakır. 11 yaşında bir tütün fabrikasında işçi olarak annesi ile birlikte çalışmaya başlar. İzmirli Nermin Ocak'ın hikayesi tıpkı filmlerdeki gibidir.
Nermin Ocak (Harika Avcı) bir gün annesiyle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda gezinmektedir. İzmir'in ünlü reklam şirketinin sahibi Ahmet Gül de tesadüfen oradan geçmektedir. Ahmet Bey, bu çok beğendiği genç kızın yolunu keser ve onun sekreteri olması için teklifte bulunur. Nermin fabrika işçiliğinden sekreterliğe terfi etmiştir.
Kısa bir zaman sonra "gazinocu Nuri bey" gazinosunun reklam işleri için bir gün reklam ajansına telefon eder. Telefona çıkan sekreter Nermin'e, "Senin sesin ne kadar güzelmiş. Ajansa gelince tanışmak isterim," der. Nuri Bey de, tıpkı arkadaşı Ahmet Bey gibi Nermin'e iş teklif etmekte hiç tereddüt etmez. Birkaç gün sonra Nermin, gazinocu Nuri'yle tanıştırılır. Bir hafta sonra ismi gazinonun neon ışıklı tabelasındadır. Nermin artık 'harika' bir 'avcı' olmuştur.
Birçok sevgilisi olmuştur. Harika Avcı şöhret olduktan sonra yaptığı röportajlardan birinde birlikte olduğu ilk sevgilisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfında okuyan İranlı bir genç olduğunu söyler. Şöhret olduktan sonraki ilk sevgilisi ise Türk Sanat Müziği'nin ünlü sesi Ahmet Özhan olmuştur. Bundan sonra zengin erkekleri seçecek, sürekli sevgili değiştirecektir. 5 Mart 1994 tarihli bir röportajında şöyle demiştir Avcı: "Benim için boy pos önemli değil. Bana göre cüzdanı dolu olan erkek yakışıklıdır.".
Kuveytli trilyoner işadamı Bedii Cihanel, Harika Avcı'nın basına yansıyan en zengin sevgililerinden ilki olarak kabul edilir.Aşk yaşadığı kişiler arasında Futbolcu Rıdvan Dilmen, Aydan Şener'in eski eşi futbolcu Ayhan Akbin, Sezercik filmlerinden tanıdığımız Sezer İnanoğlu, fındık kralı Lokman Kondakçı, trilyoner işadamı Reha Süren, Nükhet Duru'nun eski eşi işadamı Dikran Masis, müzisyen Onno Tunç, Fedon, işadamı Bedri Deren, Oyuncu Cem Özer, Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar gibi isimler de vardır.
Harika Avcı bir dönem 1980li yılların Türk Sineması'na damgasını vurdu ve bir çok film çevirdi. Ayrıca şarkı söylediği yıllarda 16 albüm çıkardı ve prodüktörlüğünü Neşe Karaböcek'in ve Gülden Karaböcek'in kocası olan 3 Kasım 2008'de vefat eden Atilla Alpsakarya yapmıştır.
Harika Avcı, Kendisinden 20 yaş küçük menajeri ve bilgisayar yazılımcısı İbrahim Öztürk ile 14 Şubat 2009 da evlendi.
ALBÜMLERİ
1986: Sende Sevgi Yok / Ne Anlami Var
1987: Alışırım
1988: Seni Ben Unutmak Istemedim Ki (Almanya)
1989: Canım Gibisin
1990: Sen Delimisin
1991: Hayalimdeki Harika Avcı
1992: Alışırım & Sen Delimisin (Turkuola)
1993: Işte Yine Harika Avcı
1996: Nazar Boncuğu
1998: Kolay Değil
2001: Aşkımız Bir Uçurum
2003: Sürünüyorum Remix
2004: Deliyim
2005: Oyna
2009: Alışırım (Yeni Baski)
2011: Elenor Collections Turk Sanat Muzigi - Harika Avci
2015: Mavi Siyah
2016: Collection (Best Of Albüm)
FİLMLERİ
1998 - Ölümün El Yazısı
1995 - Gizli Aşk (tv dizisi)
1989 - Gönül Garip Bir Kuştur
1989 - Öyle Bir Kadın ki
1989 - Sevgiler Düşlerde Kaldı
1987 - Alışırım
1987 - Kalbimdeki Düşman
1987 - Temas
1987 - Yasemin
1986 - Sıcak Yatak
1986 - Sevgi Çıkmazı
1986 - Acı Dünya
1985 - Ateş Dağlı
1985 - Vahşi Aşk
1978 - İyi Aile Çocuğu
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