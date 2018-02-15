Hare Sürel kimdir? kaç yaşında, nereli?

1999 yılından bu yana televizyonlarda boy gösteren Hare Sürel, esas çıkışını "Medcezir" dizisinde canlandırdığı "Leyla" karakteri ile yakaladı. Diziyle birlikte dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, yeni projelerde yer almaya devam ediyor. İşte Hare Sürel hakkında merak edilen her şey...
HARE SÜREL KİMDİR?
1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu, aslen Samsun'un Bafralıdır. Tiyatro ile ilk olarak ortaokul yıllarından tanışan Hare Sürel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi’nde "Sinema" üzerine yapmıştır.
2013 – 2014 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay’ın oynadığı “Medcezir” adlı dizide canlandırdığı "Leyla" karakteriyle birlikte hızla dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı, 2015 yılında “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı filminde Mert Fırat, Melisa Sözen, Mustafa Uzunyılmaz, Derya Durmaz ile birlikte rol aldı. Kanal D ekranlarında 2015 yılında yayınlanan “Poyraz Karayel” adlı dizide Meltem Karayel karakterini canlandırmıştır.
HALE SÜREL'İN FİLM VE DİZİLERİ
2018 - Vatanım Sensin (TV Dizisi)
2015 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Sinema Filmi)
2015 – Poyraz Karayel (Meltem Karayel) (TV Dizisi)
2015 – Beş Kardeş (TV Dizisi)
2014 – Pek Yakında (Tuna Kaplan) (Sinema Filmi)
2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Pınar) (Sinema Filmi)
2013 – 2014 – Medcezir (Leyla) (TV Dizisi)
2012 – Canımın İçi (Deniz) (TV Dizisi)
2009 – Elveda Rumeli 3. Sezon (TV Dizisi)
2007 – Senden Başka (TV Dizisi)
2007 – Kabadayı (Sinema Filmi)
2006 – Kız Babası (TV Dizisi)
2005 – Ödünç Hayat (TV Dizisi)
1999 – 2001 – Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi)
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün