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19.12.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Hanife Gürdal'ın eşi kim, kaç yaşında? Kemal Ayvaz hakkında bilgiler

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Hanife Gürdal'ın eşi kim, kaç yaşında? Kemal Ayvaz hakkında bilgiler

Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan fenomen gelin adayı Hanife Erdal, sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Bir süredir beraber olduğu Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal, Instagram hesabından düğün anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı ve binlerce beğeni aldı. Peki, Hanife Gürdal'ın eşi kim, kaç yaşında? Kemal Ayvaz hakkında bilgiler

Ünlü gelin adaylarından Hanife Gürdal 'ben gelin oldum' diyerek sürpriz paylaşımlar yaptı ve evlendiğini ilan etti. Bir süredir arkadaşının kardeşi olan Kemal Ayvaz ile beraber olan Hanife, Gürdal, sonunda nikah masasına oturdu ve imzayı attı. Peki, Hanife Gürdal'ın eşi kim, kaç yaşında? Kemal Ayvaz hakkında bilgiler...

Hanife Gürdal, konuk olarak katıldığı 2. Sayfa programında sevgilisiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Sevgilisi için 'Minnoş' sıfatını kullanan Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz hakkında bilgiler vermişti.

Tiyatrocu ve fotoğraf sanatçısı olduğu öğrenilen Kemal Ayvaz, 24 yaşında.

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